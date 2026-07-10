Comisia Europeană a cerut vineri companiei Meta să modifice interfețele Facebook și Instagram, considerând că anumite funcții ale platformelor pot crea dependenţă. Investigația vizează elemente precum scroll infinit, redarea automată a videoclipurilor, notificările push și sistemele de recomandare puternic personalizate, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

UE ordonă Meta să modifice interfeţele Instagram şi Facebook pentru că provoacă dependenţă - Sursa: Profimedia

"Astăzi, Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că Meta încalcă Actul legislativ privind serviciile digitale pentru modul în care Instagram și Facebook creează dependență.", se arată în comunicatul Comisiei Europene.

În caz că gigantul fondat şi condus de Mark Zuckerberg nu se conformează, riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri la nivel mondial.

Bruxellesul consideră că Meta nu a evaluat corect riscul creării de dependenţă, în special pentru minori, precum şi pentru adulţii vulnerabili, din cauza funcţiilor care urmăresc reţinerea atenţiei cât mai mult timp posibil. Este vorba în primul rând despre fluxurile nelimitate de conţinut, recomandărilor foarte personalizate şi deschiderii automate a unor videoclipuri. Utilizatorii sunt incitaţi astfel să deruleze fără limită ecranele, crescând veniturile din publicitate ale celor două platforme.

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Comisia Europeană a afirmat în cadrul unei anchete începute în mai 2024 împotriva Meta că creierele utilizatorilor intră într-un mod "pilot automat", cu efecte nocive asupra sănătăţii şi utilizări compulsive.

Executivul UE este nemulţumit şi de instrumentele de control parental integrate în Facebook şi Instagram, care sunt prea complicat de utilizat, şi de lipsa unor setări pentru limitarea timpului petrecut online de adolescenţi.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că compania contestă concluziile preliminare menţionate, care nu ţin cont de "măsurile importante" luate pentru protecţia adolescenţilor. Meta a comunicat de asemenea că este în asentimentul Comisiei Europene privind asigurarea unui mediu online "sigur şi pozitiv".

Procedura împotriva Meta se desfăşoară în cadrul Regulamentului european privind serviciile digitale (DSA), conform căruia Bruxellesul a formulat cerinţe similare şi pentru TikTok la începutul anului.

Meta are posibilitatea de a se apăra de acuzaţii şi de a propune măsuri de remediere.

Compania se confruntă cu acuzaţii similare şi în Statele Unite. În martie, printr-o decizie care creează un precedent istoric, un juriu din Los Angeles a condamnat Meta şi Google să îi plătească despăgubiri de şase milioane de dolari unei tinere, pe motiv că sunt răspunzătoare de crearea de dependenţă prin Instagram, respectiv YouTube.

Comunicatul integral al Comisiei Europene poate fi accesat aici.