Constanța se alătură orașelor care reduc consumul de energie electrică. Iluminatul public, limitat la 50%

În contextul stabilirii stării de alertă energetică la nivel naţional, în Constanţa, autorităţile locale au adoptat o serie de măsuri, pentru a contribui la reducerea consumului de energie electrică, dar şi echilibrarea sistemului energetic, anunţă Primăria, potrivit Agerpres.

"Constanţa se alătură efortului naţional pentru reducerea consumului de energie. Astfel, în perioada următoare, intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% pe bulevardele şi străzile reabilitate. Pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public vor funcţiona două dintre cele trei faze existente. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice din flota CT BUS vor fi alimentate după ora 23:00", se arată într-un comunicat transmis de Primăria Constanţa.

Potrivit autorităţii locale, aceste măsuri au caracter temporar şi preventiv şi au fost stabilite astfel încât să fie menţinute siguranţa în spaţiul public, mobilitatea urbană şi continuitatea serviciilor oferite constănţenilor.

Constanţa se alătură oraşelor care contribuie la reducerea presiunii sistemului energetic

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"Prin aceste acţiuni, municipiul Constanţa se alătură celorlalte oraşe şi instituţii publice care contribuie, prin măsuri concrete de eficientizare, la reducerea presiunii asupra sistemului energetic naţional. Facem apel şi la constănţeni să utilizeze responsabil energia electrică şi să evite, pe cât posibil, consumurile care nu sunt necesare, în special în intervalele cu cerere ridicată. Fiecare gest contează, iar printr-un efort comun putem contribui la folosirea eficientă a resurselor şi la menţinerea echilibrului sistemului energetic", subliniază Primăria municipiului Constanţa.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat, la finalul săptămânii trecute, că s-a declarat stare de alertă la nivel naţional pe durata lunii august ca efect al scăderii producţiei de energie electrică.

"Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea", a precizat Bolojan, care ocupă şi funcţia de ministru interimar al Energiei, după şedinţa extraordinară de Guvern de vineri.