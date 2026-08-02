Video "Să ferească Dumnezeu!" Filmul tragediei din Galați, unde un bebeluș a murit după ce ar fi căzut din pat
Durere de nedescris pentru o familie din Galați. Un bebeluş de doar șapte luni a fost găsit fără suflare pe podea, lângă pătuţul în care mama l-a lăsat dormind. Părinții spun că fetiţa ar fi căzut singură din pat. Legiștii vor stabili cauza exactă a decesului, iar polițiștii încearcă să afle cum a fost posibilă tragedia.
„Să ferească Dumnezeu! Cea mai mare durere.” „Vai de mine. Spaimă mai mare ca asta nu se poate. Durere de mamă”, spun localnicii din Negrilești.
Tragedia a șocat întreaga comunitate din comuna gălățeană Negrilești. În jurul orei 10 dimineața, fetița de doar 7 luni a unui cuplu tânăr a fost găsită fără suflare, pe podeaua camerei în care dormea, chiar de către mama ei.
Șocul a fost atât de puternic pentru mama fetei, încât polițiștii și medicii de la ambulanță cu greu s-au putut înțelege cu ea când au ajuns aici. O vecină a sunat la 112 în momentul în care a auzit țipetele ei disperate.
„Conform declarațiilor aparținătorilor, copilul ar fi căzut din pat, fiind ulterior găsit cu fața în jos, între perete și pat. Copilul se afla în stop cardio-respirator, motiv pentru care au fost inițiate manevrele de resuscitare”, a declarat Dana Enciu, manager SAJ Galați.
A murit, după ce ar fi căzut din pat
Medicii de la ambulanță au reușit să o readucă la viață și au venit de urgență aici, la spitalul din Tecuci, unde, din păcate, a intrat din nou în stop cardio-respirator.
„Trupul neînsuflețit al minorei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză a fost întocmit un dosar penal”, a declarat Felicia Tudoran, purtător de cuvânt al IPJ Galați.
Dincolo de ancheta polițiștilor rămâne însă o durere greu de pus în cuvinte. Doi părinți trebuie acum să găsească puterea de a trece printr-o suferință pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască vreodată și, în același timp, să aibă grijă de fiul lor de cinci ani.