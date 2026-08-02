Durere de nedescris pentru o familie din Galați. Un bebeluş de doar șapte luni a fost găsit fără suflare pe podea, lângă pătuţul în care mama l-a lăsat dormind. Părinții spun că fetiţa ar fi căzut singură din pat. Legiștii vor stabili cauza exactă a decesului, iar polițiștii încearcă să afle cum a fost posibilă tragedia.

„Să ferească Dumnezeu! Cea mai mare durere.” „Vai de mine. Spaimă mai mare ca asta nu se poate. Durere de mamă”, spun localnicii din Negrilești.

Tragedia a șocat întreaga comunitate din comuna gălățeană Negrilești. În jurul orei 10 dimineața, fetița de doar 7 luni a unui cuplu tânăr a fost găsită fără suflare, pe podeaua camerei în care dormea, chiar de către mama ei.

Șocul a fost atât de puternic pentru mama fetei, încât polițiștii și medicii de la ambulanță cu greu s-au putut înțelege cu ea când au ajuns aici. O vecină a sunat la 112 în momentul în care a auzit țipetele ei disperate.

Articolul continuă după reclamă

„Conform declarațiilor aparținătorilor, copilul ar fi căzut din pat, fiind ulterior găsit cu fața în jos, între perete și pat. Copilul se afla în stop cardio-respirator, motiv pentru care au fost inițiate manevrele de resuscitare”, a declarat Dana Enciu, manager SAJ Galați.

A murit, după ce ar fi căzut din pat

Medicii de la ambulanță au reușit să o readucă la viață și au venit de urgență aici, la spitalul din Tecuci, unde, din păcate, a intrat din nou în stop cardio-respirator.

„Trupul neînsuflețit al minorei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză a fost întocmit un dosar penal”, a declarat Felicia Tudoran, purtător de cuvânt al IPJ Galați.

Dincolo de ancheta polițiștilor rămâne însă o durere greu de pus în cuvinte. Doi părinți trebuie acum să găsească puterea de a trece printr-o suferință pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască vreodată și, în același timp, să aibă grijă de fiul lor de cinci ani.