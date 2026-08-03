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Bărbat resuscitat pe plajă după ce s-a prăbuşit sub privirile îngrozite ale turiştilor: "Scuipa spumă albă"

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Cristina Niță | Timp citire: 2 minute
Publicat la 03.08.2026, 12:57 | Modificat la 03.08.2026, 13:33

Momente de coşmar pe o plajă din Eforie Nord după ce un bărbat a căzut inconştient, sub privirile celorlalţi turişti, în timp ce ieşea din apă. Două femei au observat că ceva este în neregulă și au cerut ajutorul salvamarilor, iar un echipaj SMURD a început imediat manevrele de resuscitare.

Bărbatul de 59 de ani se afla în vacanţă pe o plajă din Eforie Nord. Ieșise din valuri și se îndrepta spre mal când s-a prăbușit sub privirile îngrozite ale turiștilor. "Noi eram pe plajă. După aceea a venit pe mal, aici. Ea m-a tras repede. Era cu capul în jos. Eu, iniţial, am crezut că caută ceva. Efectiv era aşa", povesteşte o martoră.

"I-am ridicat capul. Când l-am întors să văd de ce nu se mai ridică, scuipa spumă albă pe nas şi pe gură. Atunci am strigat la ea, cheamă repede salvamarii, că nu e ok", spune o turistă care a încercat să-l ajute. 

"El era în picioare. A căzut pe faţă. I s-a făcut rău. Normal că o fi tras vreo gură de apă. Noi ne-am dus în viteză. Am alergat eu cu colegul", a declarat salvamarul care a intervenit. 

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Apropiații spun că victima avea probleme cardiace, iar medicii iau în calcul posibilitatea ca diferența mare de temperatură dintre caniculă și apa mării să-i fi provocat un șoc organismului. "Noi imediat ne-am dus. L-am pus în poziţia de siguranţă. I-am verificat pulsul. Am văzut că nu are puls. Am început resuscitarea. Băieţii de la SMURD fiind aici aproape, ei imediat au venit. Sunt foarte mulţi care nu respectă vremea. E foarte cald. Ei consumă alcool. Au probleme medicale. Noi îi avertizăm tot timpul", au mai adăugat salvatorii

Astăzi pe plajele din Eforie Nord a fost arborat steagul galben după ce vântul s-a intensificat, iar marea a devenit tot mai agitată. În aceste condiţii, înotul este recomandat doar persoanelor experimentate și numai cu respectarea indicațiilor transmise de salvamari.

Cristina Niță
Cristina Niță
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