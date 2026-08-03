A doua zi de detonări controlate făcute pe Dunăre, pentru salvarea centralei de la Cernavodă a fost un succes. Armata a reuşit să arunce în aer în această dimineață, bucata din stânca uriaşă care împiedica direcţionarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă. S-au folosit 180 de kilograme de explozibil, iar operaţiunea a avut loc în prezenţa minstrului interimar al Apărării, Radu Miruţă. Ieri, cele două explozii controlate făcute de specialiştii Forţelor Navale pe malul Dunării nu au reuşit să clintească roca.

La ora 9 şi 40 de minute a avut loc explozia care a reuşit să disloce 4 metri de stâncă. Imediat, în zonă au fost trimişi scafandri ca să se verifice situaţia. Ministrul Apărării, Radu Miruţă a asistat la toată operaţiunea. "Armata acum şi-a făcut treaba. Segmentul care era în responsabilitatea armatei cu dislocarea acestei stânci căreia nu i-a venit nimeni de hac de vreo 30 de ani înţeleg acum s-a rezolvat cu succes", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

Dunărea, în dreptul centralei de la Cernavodă, are acum cota de 2 metri şi 5 centimetri

Suplimentar, un baraj format din patru barje scufundate va fi montat temporar pe braţul Bala, pentru a ajuta la devierea apei. Potrivit calculelor specialiştilor, Centrala de la Cernavodă urma să fie oprită cel târziu joi. "Dacă calculul celor de la Apele Române sunt unele care se potrivesc realității orice zi în care va funcționa centrala de la Cernavodă în plus după miercuri, joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă este de vreo 3 ori mai eficientă financiar decât costurile acestei operațiuni", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

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Ieri, specialiştii Forţelor Navale au efectuat două explozii controlate pe malul Dunării. Prima, la care au utilizat 5 kilograme de dinamită, a testat, practic, rezistenţa stâncii. La a doua, care ar fi trebuit să îndeplinească misiunea, o încărcătură de 30 de kilograme de expozibil a fost plasată de scafandri la 6 metri sub apă. Stânca Pârjoaia, de opt metri înălţime şi 6 metri grosime, formează un cot natural care împinge apa Dunării către braţul Bala. Odată îndepărtată roca, specialiştii de la Apele Române speră ca fluviul să îşi mute debitul principal către Dunărea Veche, cursul de apă de care depinde centrala de la Cernavodă.

Dunărea, în dreptul centralei de la Cernavodă, are acum cota de 2 metri şi 5 centimetri. O scădere de încă 10 centimetri ar însemna închiderea unicului reactor rămas în funcţiune. Dacă asta se va întâmpla, România va pierde, într-o singură clipă, 10 la sută din energia pe care o produce. Asta în condiţiile în care suntem deja nevoiţi să importăm curent ca să asigurăm consumul de seară. "Situaţia cea mai rea care s-ar putea întâmpla, dar, încă odată, e doar un scenariu, nu ne îndreptăm în acest moment către acea situaţie, la orele de vârf să trebuiască să decuplăm anumiţi consumatori", a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în ministerul Energiei. Prognozele arată că Dunărea va continua să scadă şi în următoarele două săptămâni. Şi este posibil să atingă un minim istoric, fapt care va afecta şi navigaţia.