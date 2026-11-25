Urmează zile cu nervi întinși la maximum, străzi blocate și restricții majore în Capitală. Bucureștiul se pregătește pentru 1 Decembrie, repetiții și paradă. Șoferii care traversează Piața Unirii vor trebui să-și refacă traseele încă din această seară de la ora 20, pentru că vor da peste benzi de circulație închise și restricții de parcare din cauza Târgului de Crăciun.

Amintim că prima bandă de pe Bulevardul Libertății, dinspre Calea 13 Septembrie spre Bulevardul Națiunilor Unite s-a închis de ieri, iar astăzi de la ora 20 se va închide și prima bandă de pe sensul opus de mers.

Iar asta pentru că se pregătește Marele Târg de Crăciun, care se va deschide oficial vinerea aceasta, pe 27 noiembrie. Și totuși restricțiile nu se opresc doar aici. De mâine de la ora 10 și în zona Arcului de Triumf vor fi restricții de circulație.

Parcarea mașinilor va fi interzisă în Rondul Kiseleff, pe străzile Docenților și Arhitect Ion Mincu sau pe Alea Pescăruși. Însă adevăratele blocaje de trafic vor fi sâmbătă și luni, când au loc repetițiile generale pentru Parada Zilei Naționale. În ambele zile, între două noaptea și ora 17, circulația va fi închisă treptat pe șoseaua Kiseleff, între Piața Victoriei și Piața Presei, dar și pe bulevardele adiacente.

Articolul continuă după reclamă

Practic, va fi blocat tot perimetrul din jurul Arcului de Triumf. În seara zilei de 1 Decembrie, între orele 19 și 22, șoferii trebuie să evite deplasările și pe traseul retragerii cu torțe, de la Cercul Militar Național până în drumul Taberei, pentru că se va circula pe o singură bandă.