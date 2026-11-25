Incident grav în staţia STB de pe Valea Cascadelor, din Sectorul 6 al Capitalei. Un tramvai Imperio de pe linia 25 a fost avariat, după ce refugiul s-a prăbuşit peste el. Traficul pe linia 25 a fost blocată temporar.

Un tramvai Imperio de pe linia 25 a fost avariat, miercuri, după ce un refugiu al staţiei STB de pe Valea Cascadelor, din Sectorul 6 al Capitalei, s-a prăbuşit peste el. În urma incidentului semnalat de un membru al comunităţii „Trafic Alert Bucureşti LIVE 24/7”, linia 25 a fost blocată temporar.

Traficul blocat temporar

Pe contul său de X, STB a transmis miercuri, în jurul orei 11:30, că linia 25 a fost blocată pe Strada Valea Cascadelor, staţia Liniei, pe sensul Depoul Militari, din cauza unui „incident tehnic”, iar călătorii au fost informaţi că s-a format linia navetă 625, care a funcţionat între Depoul Militari şi Piaţa Danny Huwe. Ulterior, în jurul orei 12:15, STB a revenit şi a spus că linia 25 funcţionează normal pe Strada Valea Cascadelor, mai arată publicaţia citată.

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Imaginea surprinsă de un membru al „Trafic Alert Bucureşti LIVE 24/7” arată staţia prăbuşită peste tramvai şi bucăţi de sticlă de la geamurile avariate, împrăştiate pe carosabil.