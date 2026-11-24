Tere este ultima locuitoare din satul său, după ce acesta a rămas pustiu în 1991. Femeia a redeschis cuptorul vechi al familiei, care nu mai fusese folosit de aproximativ 45 de ani. Cu ajutorul fratelui său, Javier, a pregătit din nou pâine tradițională din grâu spelta asturian, chifle umplute cu chorizo și deserturi tradiționale.

Satul în care a mai rămas o singură locuitoare. În casa ei, cuptorul bunicii a fost reaprins după 45 de ani - Sursa: www.diariodelviajero.com

Într-un mic sat din regiunea Asturias, nordul Spaniei, timpul pare că s-a oprit. Casele au rămas goale, ulițele sunt aproape pustii, iar singura gospodărie în care mai arde focul este cea a lui Tere, ultima locuitoare a așezării, scrie Diario Del Viajero.

Familia sa a plecat din sat în 1991, însă Tere a rămas legată de locurile copilăriei și de casa în care a crescut. Recent, a reușit să readucă la viață unul dintre cele mai importante locuri ale gospodăriei: vechiul cuptor de pâine, stins de aproape 45 de ani.

Pentru ea, nu este vorba doar despre o rețetă recuperată, ci despre o parte din istoria familiei, pe care își dorește să o păstreze vie.

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Pâinea bunicii, pregătită în fiecare sâmbătă pentru întreaga săptămână

Povestea cuptorului este strâns legată de amintirile pe care Tere le păstrează despre bunica sa. În vremurile în care brutarii nu ajungeau până în sat, familia trebuia să-și pregătească singură pâinea.

Bunica obișnuia să coacă pâine în fiecare sâmbătă, astfel încât să existe suficientă pentru toate zilele săptămânii.

"Bunica mea cocea în fiecare sâmbătă, ca să avem pâine pentru toată săptămâna", povestește Tere într-un videoclip publicat de canalul Hilux Aventura.

A învățat de mică toate etapele pregătirii pâinii, urmărind-o pe bunica sa și participând la treburile gospodăriei. Astăzi, acele cunoștințe din copilărie au devenit o punte către trecut.

Cuptorul vechi a fost reaprins după aproape jumătate de secol

Pentru a repune în funcțiune cuptorul, Tere a primit ajutorul fratelui său, Javier, care își amintește foarte bine ritualul pregătirii focului.

În copilărie, o vedea pe bunica lor mergând cu măgarul după crengi de eucalipt și alte lemne necesare pentru aprinderea cuptorului.

De data aceasta, Javier s-a ocupat de foc, în timp ce Tere a pregătit aluatul, respectând indicațiile și rețetele păstrate din copilărie.

Încălzirea unui asemenea cuptor tradițional presupune răbdare și atenție. Focul este alimentat treptat cu lemne subțiri, până când bolta cuptorului capătă o culoare albicioasă. Apoi, jarul este îndepărtat, iar temperatura este lăsată să scadă suficient pentru ca pâinea să poată fi introdusă fără să se ardă.

Aluatul este pregătit din făină, apă, drojdie și sare, iar unul dintre ingredientele speciale este escanda, o varietate tradițională de grâu cultivată în Asturias, apreciată pentru legătura sa cu gastronomia locală.

Chifle cu chorizo și deserturi tradiționale asturiene

Pe lângă pâinea pregătită după rețeta bunicii, Tere a readus în cuptor și alte preparate specifice regiunii.

Printre acestea se numără bollos preñaos, chifle tradiționale umplute cu chorizo, care sunt așezate pe frunze de varză înainte de coacere, așa cum se proceda odinioară.

La finalul zilei, cei doi au pregătit și frisuelos, un desert tradițional asturian asemănător clătitelor, realizat din făină, lapte și ouă.

Astfel, vechiul cuptor a redevenit centrul unei gospodării în care, pentru câteva ore, s-au întors mirosurile, gusturile și obiceiurile de altădată.

Reaprinderea cuptorului a însemnat pentru Tere mult mai mult decât recuperarea unor rețete vechi. A fost o ocazie de a-și aminti de bunica, de copilărie și de vremurile în care satul era plin de viață.

Într-un loc în care aproape toate casele au rămas tăcute, fiecare pâine scoasă din cuptor devine un simbol al continuității și al atașamentului față de rădăcini.

Pentru Tere, păstrarea acestor obiceiuri înseamnă să nu lase tradițiile familiei să dispară odată cu trecerea generațiilor.

Iar fratele său, Javier, a surprins cel mai bine emoția momentului printr-o mărturisire simplă: "Ne întoarcem să fim copii din nou și acesta este cel mai frumos lucru care există."