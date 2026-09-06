Spectacol impresionant la Sibiu! Peste 1.200 de chitare au răsunat, în acest weekend, într-un show în care vârsta nu a mai contat, iar muzica i-a unit pe toţi într-o singură voce. De la copii de doar 4 ani şi până la chitariști cu zeci de ani de experiență, artiştii au transformat Muzeul ASTRA într-o scenă în aer liber. Cu emoții mari, au cântat împreună, demonstrând că uneori este suficient un singur acord pentru a aduce mii de oameni în acelaşi loc.

O uriaşă scenă de concert în aer liber! Aşa a arătat în acest weekend curtea muzeului Astra din Sibiu. Peste o mie două sute de chitariști, de la copii de patru ani care abia descoperă primele acorduri şi până la cei cu experiență vastă, cu toţii au cântat la unison.

”E superbă, noi venim al doilea an consecutiv, anul trecut am venit cu 17 copii, anul ăsta 30. Cred că va deveni o tradiţie să venim pentru că este superb. Ne dorim foarte mult ca această comunitate frumoasă să treacă Prutul şi să vină la noi”, spune coordonatoarea unui grup din Republica Moldova.

”Suntem un grup de 40 de copii, venim de cinci ani de zile la Sibiu pentru a ne încărca cu o energie extraordinară. Abia aşteptăm să ne vedem cu artiştii, abia aşteptăm să ne vedem cu toată ţara”, spune Sandu Șuierică, coordonator grup Galați.

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Acordurile de rock și folk au răsunat, iar atmosfera a fost de-a dreptul incendiară.

”Am lucrat cu ei doi ani şi am zis că merită să vină la acest festival minunat şi numai să participăm pentru că este foarte educativ şi foarte frumos aici”, spune coordonatoarea unui grup din Republica Moldova.

”Eu mă pregătesc de acest eveniment de aproximativ aproape un an. Simt un sentiment aşa de libertate, adică, eu prin muzică îmi exprim sentimentele practic”, spune o tânără.

Dincolo de spectacolul impresionant, mulţi dintre cei care au ajuns la Sibiu s-au bucurat de momente plăcute în compania celor dragi sau au legat noi prietenii.

”E din ce în ce mai bine, vin şi la anul”

”Atmosfera aici, de vis, prieteni peste tot”

”Pentru mine acest eveniment înseamnă multe emoţii şi întâlniri cu oameni noi. E un sentiment nemaicunoscut până acuma dar e foarte interesant”.

”Ne-am întâlnit la chitară, ne-am împrietenit la chitară şi continuăm prietenia”, spun oamenii.

”În fiecare an sunt tot mai mulţi copii care doresc să se înscrie la cercul de chitară. Este un context şi pentru socializare, pentru relaxare”, spune Crina Maria Gheorghe, instructor chitară.

Festivalul " Pune mâna pe chitară" a ajuns deja la cea de-a douăsprezecea ediţie şi îşi va închide porţile diseară.