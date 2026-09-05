Moaştele Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria şi protectoarea minerilor şi a femeilor care îşi doresc un copil, au ajuns în premieră în ţara noastră. Delegaţia de pe muntele Athos a aterizat în această după-amiază în Bucureşti, iar racla a ajuns prima oară la Patriarhia Română. După binecuvântare, a fost depusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală.

Racla cu Sfintele Moaște va rămâne la Biserica de la km 0 al Capitalei până în data de 10 septembrie. Tocmai au sosit moaștele împreună cu delegația din Grecia, iar primii credincioși se roagă acum la Sfânta Ana.

Evenimentul are loc în apropierea a două sărbători importante din calendarul ortodox. Nașterea Maicii Domnului, în primul rând, pe 8 septembrie și pomenirea Sfinților Părinții Ioachim și Ana de pe 9 septembrie.

De la ora 19 a început și slujba vecerniei, iar de mâine, de la ora 7, credincioșii sunt așteptați să vină să se roage până seara la ora 22. În cazul în care și după ora 22 vor mai fi credincioși la rând, biserica va rămâne deschisă până când ultimul pelerin va putea să se închine la moaștele Sfintei Ana.

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Sfânta Ana este mama Maicii Domnului și cinstită în mod deosebit de familiile care se roagă pentru aducerea copiilor pe lume și pentru ocrotirea maternității. Sunt deja câteva sute de credincioşi la racla și cu siguranță vor veni în continuare și în zilele următoare. Mâine, duminică, zi de sărbătoare, va fi plin la biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală.