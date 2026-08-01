Ungaria, în criză energetică. Trenuri de marfă oprite, bugetari în home office şi lumini stinse în instituţii

Nivelul extrem de scăzut al Dunării pune presiune tot mai mare pe sistemele energetice din regiune. Ungaria se pregăteşte pentru noi restricţii, în condiţiile în care producţia de energie este afectată, iar premierul Peter Magyar le-a cerut oamenilor să urmărească doar informaţiile oficiale şi să respecte măsurile luate de autorităţi. Probleme sunt însă în mai multe ţări traversate de Dunăre, inclusiv în România, unde a fost declarată stare de alertă energetică pentru întreaga lună august.

Noaptea trecută, producţia de energie a centralei nucleare de la Paks a fost redusă la 480 MW, de la o capacitate normală de aproximativ 2.000 MW. În cursul weekendului, centrala ar putea fi oprită complet. Mari consumatori de energie au anunţat deja reduceri voluntare ale consumului, însă acestea nu sunt suficiente pentru a compensa eventuala oprire a centralei de la Paks.

Guvernul cere, astfel, noi reduceri din partea marilor consumatori, iar în situaţii deosebite poate dispune chiar întreruperea temporară a alimentării anumitor consumatori. Limitarea consumului populaţiei ar urma să fie introdusă doar dacă va fi absolut necesar.

"Vă rog, în zilele următoare, să vă bazați doar pe canalele oficiale de guvernare pentru informații despre deciziile luate și posibile restricții! Vă rugăm, de asemenea, să vă asiguraţi că autoritățile respectă deciziile de menținere a funcționării neîntrerupte a rețelelor de energie și apă. Împreună putem depăși această situație dificilă. Dumnezeu să binecuvânteze Ungaria!", a scris Peter Magyar pe Facebook.

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Printre măsurile anunţate se numără oprirea traficului feroviar de mărfuri în fiecare zi, între orele 17:00 şi 22:00, începând de luni. Angajaţii din administraţia publică vor lucra în regim de home office acolo unde acest lucru este posibil, iar autorităţile cer şi companiilor private să adopte aceeaşi măsură. De asemenea, va fi oprit iluminatul exterior al tuturor instituţiilor de stat, iar populaţiei i se cere să consume apă doar atât cât este absolut necesar.

Probleme pe Dunăre în mai multe state

Situaţia dificilă nu afectează doar Ungaria. Probleme legate de nivelul scăzut al Dunării şi de producţia de energie există şi în alte state riverane. În ultimele zile au apărut însă şi numeroase afirmaţii potrivit cărora ţările din amonte ar reţine apa Dunării şi ar contribui astfel la scăderea nivelului fluviului în Ungaria.

Direcţia Generală Naţională pentru Managementul Apelor din Ungaria dezminte aceste informaţii.

"În realitate, Dunărea este un curs de apă internațional, astfel încât niciun stat nu poate dispune în mod nelimitat de resursele sale de apă. Utilizarea resurselor de apă ale Dunării este reglementată pe mai multe niveluri: prin convenții internaționale, legislația Uniunii Europene, acorduri bilaterale între state și reglementările naționale privind gospodărirea apelor", se arată în comunicat.

Potrivit autorităţilor ungare, debitul natural actual al Dunării este gestionat în regim de "funcţionare în fir de apă", ceea ce înseamnă că volumul care intră într-un sector este evacuat aproape neschimbat către aval. Barajele şi hidrocentralele pot echilibra pentru perioade scurte variaţiile de debit sau pot stoca temporar apă, însă nu pot reţine pe termen lung întregul volum al Dunării.

"Principala cauză a nivelurilor extrem de scăzute ale apei este, în general, deficitul de precipitații din bazinul hidrografic și, în consecință, debitul natural foarte redus, nu reținerea de durată a apei de către sistemele de baraje", precizează instituţia.

Autorităţile au amintit că în Austria funcţionează 12 baraje de acumulare, însă şi acestea pot oferi doar soluţii pe termen scurt. În Ungaria nu există pe Dunăre un sistem de baraje care să permită acumularea unor volume importante de apă în perioadele cu debite ridicate.

Stare de alertă şi în România

Probleme sunt şi în România, unde autorităţile au instituit stare de alertă şi au cerut reducerea consumului de energie. Ilie Bolojan a făcut apel atât la marii consumatori, cât şi la populaţie, să reducă pe cât posibil consumul de electricitate.

De asemenea, Bolojan a mai precizat că Ucraina ne va ajuta cu energie în orele de vârf. Premierul interimar a mai spus că Dunărea va fi redirecţionată către Cernavodă pentru a fi menţinut în funcţiune Reactorul 2.

Cum putem reduce consumul de energie

În orele de vârf, consumul poate fi redus prin evitarea folosirii simultane a electrocasnicelor mari. Maşina de spălat, maşina de spălat vase sau alte aparate cu un consum ridicat pot fi folosite, pe cât posibil, în afara intervalelor de seară. Şi consumul produs de aerul condiţionat poate fi redus prin setarea unei temperaturi moderate şi oprirea aparatului în încăperile care nu sunt folosite. Pot fi evitate şi consumurile inutile prin stingerea luminilor în camerele goale şi oprirea aparatelor electrice atunci când nu sunt utilizate.