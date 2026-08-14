Cronica unei tragedii aşteptate. În Braşov, doi oameni au murit din inconştienţă, nepăsare şi pentru că în România, nu-i aşa, legile sunt făcute să fie încălcate. Şoferul care a ucis doi oameni în centrul turistic avea epilepsie de 18 ani şi încetase să mai ia tratament. Mai mult, şi-a ascuns afecţiunea la reînnoirea permisului auto. Sunt primele concluzii ale procurorilor, care trebuie să afle şi de ce specialistul care i-a pus diagnosticul nu a anunţat poliţia, aşa cum prevede legea.

Anchetatorii au confirmat că o criză de epilepsie l-a făcut pe braşoveanul de 50 de ani să-şi piardă cunoştinţa la volan. Maşina a trecut peste scuarul unui sens giratoriu şi a intrat pe trotuar într-un grup de pietoni. Un turist german şi un tânăr din Piatra Neamţ au fost ucişi pe loc. Alt turist din Germania a fost rănit grav. Anchetatorii spun că bărbatul a fost diagnosticat cu 18 ani în urmă. A urmat un tratament, dar din 2022 a încetat cu bună ştiinţă să îşi mai ia medicamentele.

În cazul braşoveanului de 50 de ani, poliţiştii n-au fost notificaţi niciodată

"Ştia că această întrerupere i-ar putea influenţa starea de conducere şi că în orice moment afecţiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situaţia şi calitatea de conducător auto", a declarat Daniel Zontea, IPJ Braşov. Ancheta arată că bărbatul a făcut tot ce a putut pentru a-şi ţine diagnosticul secret. Chiar şi faţă de doctori. Medicul de familie spune că nu a fost anunţat niciodată de boala de care suferă şoferul. Aşa că în 2020, când bărbatul în vârstă de 50 de ani şi-a schimbat permisul de conducere, i-a dat adeverinţă că nu figurează în registrul bolilor cronice.

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Braşoveanul a făcut o singură vizită la medicul de familie în cei 14 ani de când figurează pe lista ei de pacienţi. "Nu a trecut prin cabinet. Foarte mulţi pacienţi se tratează în privat, dar nu aduc documente medicale. Cei mai mulţi nu vin din privat să anunţe medicul de familie. Îşi urmează relaţia medicală cu medicul specialist", a declarat Cornelia Curpen, medic de familie. Când un pacient cu permis de conducere este diagnosticat cu epilepsie, medicul specialist are obligaţia să-l trimită la o clinică pentru confirmarea afecţiunii. Caz în care şoferul pierde dreptul de a conduce timp de un an. Dacă medicul care a pus diagnosticul află că pacientul nu s-a prezentat la clinică în termen de 30 de zile, are obligaţia de a anunţa poliţia.

Totuşi, în cazul braşoveanului de 50 de ani, poliţiştii n-au fost notificaţi niciodată. Anchetatorii încearcă acum să dea de urma medicului care a pus primul diagnostic fără să anunţe mai departe. Deşi recunosc că n-au ce să-i mai facă. "Ştiţi foarte bine, prescripţia răspunderii penale de dinainte de 2022 a cam intervenit", a declarat Adrian Radu, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov. Medicii se plâng că un pacient care vrea să îşi ascundă boala poate păcăli sistemul foarte uşor. Este suficient să spună că nu are permis de conducere, când primeşte diagnosticul. Iar doctorii trebuie să-l creadă pe cuvânt. În plus, bazele de date cu afecţiunile pacienţilor sunt împrăştiate. Iar istoricul medical se poate pierde uşor, când un pacient schimbă medicul.

"Pacienţii pot veni unde aleg ei. Ideal ar fi să introduci într-un sistem CNP-ul pacientului să poţi avea toate informaţiile despre el tot timpul", a declarat Ioana Mândruţă, Coordonator Program Național de Boli Rare și Epilepsie. Şoferul va fi cercetat sub control judiciar pentru omor din culpă şi vătămare corporală din culpă. Şi-a pierdut şi dreptul de a mai conduce.