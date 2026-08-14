Criza din energie ar putea aduce noi reguli pentru prosumatori. Aceștia ar putea fi obligați să verse curentul pe care îl produc în sistemul național. În plus, cei care vor panouri fotovoltaice ar putea fi condiționați de montarea bateriilor de stocare.

Prosumatorii ar putea să nu-și mai poată instala panouri fotovoltaice fără sisteme de stocare. Aceștia sunt revoltați și de ideea de dispecerizare.

Asta înseamnă instalarea unor dispozitive electronice care să permită controlarea de la distanță a invertoarelor, în așa fel încât, în momentul în care există prea multă energie în rețeaua națională, statul să decidă reducerea sau chiar oprirea injecției prosumatorilor în rețea.

Practic, dacă invertorul este oprit, asta înseamnă că gospodăria ar putea să apeleze la rețeaua națională, în lipsa stocării, pentru funcționarea aparaturii. De aceea, astăzi, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că își dorește modificarea legislației, în așa fel încât prosumatorii să fie obligați să-și monteze și sisteme de stocare.

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Tot astăzi, Ilie Bolojan a mai anunțat că a semnat și înființarea unui grup interministerial pentru deblocarea proiectului Bala II, în așa fel încât să se asigure debitul necesar pentru funcționarea fără probleme a unităților de la Cernavodă.