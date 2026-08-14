E cel mai aglomerat weekend al sezonului. În cea mai scumpă staţiune de pe litoral, nu mai găseşti locuri de cazare. Stau, la un loc, şi cei care au venit în vacanţă cu bugetul calculat la punct şi virgulă şi cei care cred că vacanţa e nepreţuită şi nu se uită în cont când vine vorba de distracţie. În staţiunile din sudul litoralului, steagul roşu i-a supărat pe cei veniţi la mare... să stea pe uscat.

Cu marea la picioare şi cu nisipul fierbinte sub tălpi, cu un cocktail în mână pe şezlong şi cu sunetul valurilor în fundal, puţini se mai gândesc la nota de plată.

Reporter: Care e bugetul vacanţei?

Turist: Nu pot să îl divulg.

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Reporter: E confidenţial.

Turist: Exact, exact.

”Mai contează?! Nu mai contează, când e vorba de distracţie nu mai contează banii”.

”Nu am stabilit un buget. Facem puţină vacanţă şi atunci când facem această vacanţă vrem să fie una care să ne bucure şi care să ne încarce pentru tot anul”.

”Depinde cât îşi permite fiecare - 5 mii, 10 mii de lei”, spun turiștii.

Mult succes dacă abia acum vă căutaţi cazare în nordul litoralului!

”Avem turişti care au venit de zilele trecute pentru cinci zile ca să prindă Ziua Marinei, dar avem şi turişti care au început sejururile de astăzi şi au prelungit până săptămâna viitoare”, spune Elena Draghici, şef recepție hotel.

”Au tot ce le trebuie, atât pentru copii, cât şi pentru cei mari - de la săli de jocuri, umbrele, şezlonguri gratuite pe plajă, beachbaruri, băutură, mâncare, absolut orice îşi doresc într-un resort”, spune Nicolae Bucovală, presedinte Organizația Patronala Mamaia.

În plin sezon estival, în staţiunea Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 300 şi ajung la 700 de lei camera / noapte, în funcţie de serviciile oferite de fiecare unitate de cazare în parte. Dacă vorbim despre şezlonguri, preţurile sunt între 50 şi 80 de lei.

În toate celelalte stațiuni de pe litoral a fost arborat steagul roșu

Salvamarii au fluierat în continuu pentru a-i convinge pe turişti să iasă din apă.

”Acum 10 minute a plecat şi poliţia de pe plajă, am patrulat cu poliţia, i-am dat afară. Cum au plecat domnii poliţişti, au intrat înapoi”, spune Vlăduţ Oprică, salvamar.

”Aici sunt curenţii cei mai puternici. S-a format curentul RIP. Totuşi, apa pare mai calmă, valurile nu sunt aşa de mari, nu se sparg in zona asta şi tocmai de asta s-au strâns cu toţii aici. Le spui la fiecare în parte că de fapt aici este pericolul cel mai mare. Nu sunt valurile aşa mari, dar curentul RIP aici este format, dar oamenii nu înţeleg”, spune Valentin Stoian, salvamar.

Atât de periculoşi sunt curenţii subacvatici că nici pe colace şi saltele nu te poţi baza.

”Mai ales când e vorba de gonflabile nu vor să înţeleagă că sunt o ancoră de siguranţă falsă. Au impresia că sunt in siguranţă îi ţin la suprafaţă, dar vin valurile îi scot din colace, ei rămân acolo si tot ce e gonflabil se duce la mal şi atunci se întâmplă înecul”, spune Răzvan Viza, salvamar.

”O persoană era să se înece. Dacă nu ştim să înotăm, stăm cuminţi”.

”Îmi place apa, dar neştiind să înot eu consider că este un pericol pentru mine şi stăm aici la mal”, spun turiștii.

Dacă un turist este prins de un astfel de curent, nu trebuie să înoate spre mal. Trebuie să îşi păstreze calmul, să înoate paralel cu ţărmul până iese din curent, apoi să se îndrepte spre mal şi să ceară ajutor.

250 de mii de turişti sunt aşteptaţi weekendul acesta pe litoral.