Video Cum au încercat trei tineri să-și ascundă urmele după ce au incendiat două mașini în Făgăraș
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 23 şi 31 de ani, au fost reţinuţi în Făgăraş, după ce ar fi incendiat două autoturisme, într-o parcare din oraş.
În miez de noapte, unul dintre suspecţi ar fi folosit o substanţă inflamabilă pentru a da foc intenţionat unui vehicul, iar flăcările s-au extins rapid şi la o altă maşină din apropiere. Fapta ar fi fost premeditată, iar cei implicaţi şi-ar fi schimbat hainele şi apoi ar fi luat-o pe rute ocolitoare, ca să-şi acopere urmele.
În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat mai multe probe, iar acum cei trei sunt cercetaţi pentru distrugere prin incendiere.
