Trei tineri, cu vârste cuprinse între 23 şi 31 de ani, au fost reţinuţi în Făgăraş, după ce ar fi incendiat două autoturisme, într-o parcare din oraş.

În miez de noapte, unul dintre suspecţi ar fi folosit o substanţă inflamabilă pentru a da foc intenţionat unui vehicul, iar flăcările s-au extins rapid şi la o altă maşină din apropiere. Fapta ar fi fost premeditată, iar cei implicaţi şi-ar fi schimbat hainele şi apoi ar fi luat-o pe rute ocolitoare, ca să-şi acopere urmele.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat mai multe probe, iar acum cei trei sunt cercetaţi pentru distrugere prin incendiere.

Alexandra Paraschiv Like Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism. ➜

Întrebarea zilei Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰