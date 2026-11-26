Poveste incredibilă în care personajul principal este edilul din Baia Mare. Acesta ar fi fost sechestrat, forțat să se drogheze cu cocaină și chiar la un pas să fie violat. Agresorii sunt doi oameni de afaceri din oraș, supranumiți frații Tate de Baia Mare și iubita uneia dintre ei. Cei trei l-au atras pe primară într-o cursă în timp ce se afla în București. Femeia l-a invitat la aia în apartament, iar acolo au intrat peste ei cei doi frați.

Faptele descrise de procuroriu, în acest caz, par mai degrabă desprinse dintr-un scenariu de film. Doi frați din Baia Mare de 32 și 34 de ani, deținători a unei săli de evenimente din oraș, dar și ai altor construcții, majoritatea făcute fără autorizație, au încercat să-l convingă pe primarul orașului să le autorizeze clădirile respective, dar și să oprească presa locală să mai scrie despre neregurile respective.

Pentru că nu au reușit, au constituit un grup infracțional organizat, spun procurorii, și folosindu-se de o fost angajată a primăriei, atunci când primarul a mers la București, i-au întins o cursă.

Sub pretextul unei discuții, pe care femeia ar fi vrut să o aibă cu edilul, l-a chemat într-un apartament din Capitală. Imediat, acolo au ajuns și cei doi frați, care, cu fețele acoperite de cagule, l-au imobilizat pe primar și i-au pus un căluș în gură, după care au început să-l amenințe cu un cuțit și cu un aparat cu electroșocuri. În plus, l-au obligat și să prizeze cocaină.

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Mai mult, spun tot procurorii, pentru a-l umili, i-au tăiat hainele și au încercat să-l agreseze sexual, astfel încât să creeze cu el imagini compromițătoare, pe care ar fi urmat să le folosească pentru a-l șantaja. S-au oprit speriații de niște zgomote auzite la ușa apartamentului.

Scăpat din mâna lor, primarul a depus plângere la poliție, iar închetatorii au făcut mai multe percheziții în Baia Mare, în urma cărora au găsit instrumentele folosite de inculpați pentru a reduce victima la tăcere. Toți cei implicați au fost arestaţi preventiv.