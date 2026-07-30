Nici nu avem nevoie de confirmare când spunem că vacanţa de vară este cel mai aşteptat moment de către cei mici. Copiii abia aşteptau să lase ghiozdanul în colţul camerei şi să-şi vadă de joacă şi de prieteni. Să se plimbe cu bicicleta, să iasă în parc, să citească o carte bună. Acesta e scenariul ideal, pentru că mulţi sfârşesc cu ochii în ecranul telefonului.

"Putem adăuga pe acoperiş o margine decorativă, dacă vreţi. Pensula înmuiată în apă, venim şi adăugăm doar apă pe hârtie.", spune coordonatoarea atelierului.

Aşa arată câteva dintre activităţile pe care inclusiv copilul tău le poate face în vacanţă. Aşa, îl ţii departe de ecranul telefonului şi îl provoci să îşi pună imaginaţia la încercare.

"Sunt foarte accesibile activităţile creative, şi nu mă refer doar la desen, pictură, sculptură, mă refer şi la cântat, de exemplu sau la citit, sau la scriere creativă, sau la dans.", explică Otilia Stan, coordonator atelier.

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Unii deja s-au adaptat.

"Îmi place să-mi petrec timpul citind, ori creând. Noi nu avem voie să stăm pe telefon, în timpul în care facem ceva şi avem voie vineri, sâmbătă şi duminică.", spune un copil.

"Vara îmi place să citesc, să merg afară cu câinele meu, să joc baschet.", adaugă un alt copil.

Problema nu este folosirea ecranelor în sine, spun psihologii. Copiii au voie să se uite la televizor şi să se joace pe telefon. Adevărata problemă intervine atunci când aceste activităţi încep să înlocuiască somnul, mișcarea, joaca în aer liber sau timpul petrecut cu familia și prietenii.

"Uneori sunt 6, 7, 9 ore, pe care tinerii sau copii le petrec pe telefoane. Riscul este cel de oboseală, de dezvoltare de anxietate, de dezvoltare a depresiei, de diminuare a relaţiilor sociale. Aş propune ca părintele să nu îi ia telefonul, ci, în primul rând să aibă o discuţie despre îngrijorarea lui.", precizează psihologul Irina Gruia.

Părinţii recunosc: nu e uşor să impui limite.

"Ieşim afară, mai stăm şi la telefon, dar foarte puţin, mai ales că este vacanţă, ieşim cel mai mult afară, ne petrecem timpul afară.", adaugă un părinte.

"Mult mai multe activităţi, mult mai mult la locul de joacă cu ei, activităţi şi în casă.", spune o mamă.

În fiecare vară, în România sunt organizate între 1.200 și 2.500 de școli de vară. Programele sunt susținute de școli, universități, ONG-uri sau organizații private.