Alertă în județele Tulcea și Galați, după detectarea unei drone în apropierea graniței

Autoritățile au transmis, joi dimineață, mesaje RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea și din județul Galați, după ce a fost semnalată o dronă în apropierea graniței României.

Primul mesaj a fost emis în jurul orei 08:58 pentru zona de nord a județului Tulcea. O avertizare similară a fost transmisă și locuitorilor din județul Galați.

Locuitorilor li s-a recomandat să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, oamenii au fost sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori", se arată în mesajul transmis de IGSU.

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Durata estimată a alertei este de 90 de minute. Autoritățile nu au oferit, în mesajul transmis populației, alte detalii despre natura obiectelor sau despre existența unor incidente.

Comunicatul MApN

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aerienă în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", se arată în comunicatul MApN.

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