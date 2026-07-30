Oierii nu s-au răzgândit: astăzi vor să ajungă în faţa sediului Autorităţii Sanitar Veterinare şi să ceară demisia coducerii. Spun că le-a ajuns cuţitul la os şi refuză orice ar fi soluţia vaccinării animalelor împotriva pestei micilor rumegătoare. Dar altă soluţie nu pare să fie disponibilă. Trebuie să îşi vaccineze oile, ca să reia exporturile. Altfel, falimentul rămâne faliment, iar exportul - blocat.

Exact aşa cum au promis, fermierii îşi fac drum spre Bucureşti. Unii cu maşinile, alţii cu autocarul.

"Ne ducem la protest echipaţi cu ţolul, cu bâta, cu pălării. Ne ducem să facem dreptate, dacă ei nu vor să ne ajute", spune un fermier.

Majoritatea oieri, fiecare trebuie să îşi vaccineze oile, pentru a putea relua exportul animalelor vii. Dar niciunul nu priveşte cu ochi buni soluţia vaccinării animalelor împotriva pestei micilor rumegătoare.

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"Să se facă dreptate, să nu se vaccineze oile", mai spun fermierii.

Principala frică este că decizia ar putea închide porţile pentru exporturile de carne şi lapte ale României.

Crescătorii susțin că au transmis în repetate rânduri propuneri și solicitări către cei competenţi. Dar problemele au rămas... tot probleme.

Cea mai dificilă perioadă din ultimii 30 de ani

"N-am fi crezut pentru nimic în lume că în 2 ani de zile nu se iau măsuri şi acest virus circulă în toată România. Nu avem un plan, nu avem un program. În situaţia de astăzi, începem să înregistrăm pierderi", a declarat Nicolae Cioranu, preşedinte Asociaţie Crescători de Ovine.

"Nu pot să-mi explic de ce la noi în România trebuie să blocăm toată ţara, Croaţia, Ungaria sunt blocate, şi ei eu aceeaşi boală, dar sunt blocate strict judeţele în care au focare", a declarat Ion Cioranu, fermier.

Pentru oierii arădeni este cea mai dificilă perioadă din ultimii 30 de ani.

"Situaţia actuală este foarte gravă, suntem încolţiţi din toate punctele de vedere. Suntem, pur şi simplu, blocaţi, terminaţi, îngenunchiaţi, puşi la pământ". "Să deblocheze exportul, asta e cel mai important. Să fie un preţ rezonabil pentru fiecare, şi pentru exportator şi pentru crescător", spun fermierii.

Şi fermierii din judeţele Alba şi Vaslui au pornit spre Bucureşti. Fermierii merg astăzi în faţa sediului Autorităţii Sanitar Veterinare şi vor cere demisia conducerii pentru modul în care a gestionat criza.