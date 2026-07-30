Sănătatea intră în a treia zi de grevă generală, iar în spitale domneşte anarhia şi, pe alocuri, furia. În multe unităţi medicale se lucrează doar la o treime din capacitate. La uşa cabinetelor, aşteaptă, nevinovaţi, pacienţii. Guvernul a făcut un prim pas, dar unul de pitic: a deblocat 6.800 de posturi. Sindicaliştii spun că măsura rezolvă o mică parte din problemă şi refuză să renunţe la protest, ba chiar s-ar putea să îl mute în stradă.

Secţii ţinute în viaţă de câţiva oameni epuizaţi. Aşa a arătat sănătatea din România în a doua zi de grevă.

"Pur şi simplu mă sună: unde eşti? Unde eşti, ai plecat la CT, de ce nu vii. Păi sunt unde m-aţi trimis unde să plec? Că trebuie băgată urgentă că s-a agravat. Păi unde, dacă sunt singur, cu ce, să mă tai, să mă-mpart?", a declarat Daniel Calciu brancardier ATI, Spitalul Bagdasar Arseni.

"Sunt foarte mulţi colegi epuizaţi, avem colegi care ne-au murit la propriu în spital în timpul orelor de muncă", a declarat Patricia Tănase asistent neurochirurgie, Spitalul Bagdasar Arseni.

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Şi, ca de fiecare dată, pacienţii trag băţul scurt. Zeci de oameni au fost lăsaţi să aştepte pentru investigaţii, în mai multe spitale.

"Cam vreo două ore jumate ca să zic. Îşi cer drepturile, stai şi aştepţi", spun oamenii.

"Picătura într-un ocean de lipsuri"

Peste 6800 de posturi au fost deblocate prin memorandum. Sună mult. În realitate, spun medicii, e o picătură într-un ocean de lipsuri.

"Noi avem nevoie de personal peste 100 de persoane, ce să facem cu 30? Avem 17 secţii, suntem un spital monoprofil", a declarat Radu Robert, lider Sanitas Spitalul Obregia.

Criteriile pentru deblocare, anunţate de premierul interimar Ilie Bolojan, au luat în considerare gradul de ocupare al paturilor din spitale, dar şi procentul din buget alocat pentru salariile personalului. Cei care aveau un procent ridicat, au primit mai puţine posturi.

În secţia ATI 2 a Spitalului Floreasca sunt internaţi în acest moment 16 pacienţi iar lipsa personalului pune o presiune uriaşă pe cadrele medicale. O singură asistentă e nevoită să aibă grijă de 5 bolnavi, iar normele prevăd ca o asistentă să fie la cel mult doi pacienţi.

"16 posturi de asistenţi medicali au fost deblocate, sunt total insuficiente pentru un spital de urgenţă. Doar pentru secţia mea avem nevoie de încă 26 de posturi de asistenţi medicali", a declarat prof. dr. Radu Ţincu şef secţie ATI II - Toxicologie Sp. Floreasca.

Tocmai spitalele mari din Capitală, sufocate de pacienţi, au primit firimituri. La Institutul CC Iliescu doar 24 de posturi.

"Minimul de care am fi avut nevoie este de 130 de posturi ca să putem funcţiona la parametri normali, dar nu ne vor da niciodată. Funcţionăm pe avarie, foarte simplu. Unele spitale din octombrie până acum n-au avut apă caldă şi căldură. Am cumpărat calorifere din banii noştri, dar apă caldă n-am prea putut să aducem de acasă", a declarat prof. dr. Şerban Bubenek şeful secţiei ATI, Institutul CC Iliescu Bucureşti.

Am văzut-o şi noi în campania Observator la Spitalul Judeţean Ploieşti, unitate cu cel mai mare deficit de personal din ţară, peste 30%. Conducerea a solicitat peste 1000 de posturi.

"Dacă eu sunt astăzi după amiază, rămân de gardă la noapte şi mâine dimineaţă tot singură pe trei aparate, nu se poate", a declarat un medic radiolog Spitalul Judeţean Ploieşti.

A primit 300. O gură de aer, atât. Cât să mai astupe câteva găuri din secţii. Peste 300 au mers şi la Judeţeanul din Botoşani şi la cel din Timişoara. Iar valul de nemulţumire a ajuns până în plenul Camerei Deputaţilor.

"Aţi avut Ministerul Sănătăţii timp de 14 ani, cei de la PSD, n-aţi făcut absolut nimic", a declarat Cezar Mihail Drăgoescu deputat USR.

"Aţi fost şi voi pe la Ministerul Sănătăţii, vreo patru luni. Tot ce aţi făcut a fost să lăsaţi o datorie de 1 miliard de euro către Pfizer", mai spune Alexandru Rogobete fost ministru al Sănătăţii, deputat PSD.

Deputaţii au votat ieri legea care protejează personalul medical împotriva agresiunilor şi un amendament la legea sănătăţii care permite angajările în spitale.