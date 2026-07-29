Un apel video în locul unei îmbrățișări, un mesaj în locul unui sărut şi un bilet de avion în locul unei întâlniri spontane. Pentru tot mai multe cupluri, iubirea se trăiește între două orașe sau chiar două țări. Fie că este vorba despre studii, carieră sau un trai mai bun, unul dintre parteneri este nevoit să plece. Cât de mult poate rezista o relație la distanţă şi cum poate evolua aceasta, aflăm din materialul următor.

Pe Adrian l-am întâlnit în aeroport. Abia îşi lăsase iubita în urmă, pentru a pleca la muncă, în străinătate. Atât pentru el, cât şi pentru ea, urmează câteva luni de iubire la distanţă, în care în fiecare seară vor adormi cu telefonul în mână.

Adrian: Dormim pe apel.

Reporter: Cât credeţi că o mai puteţi duce aşa?

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Adrian: O să ne stabilim împreună.

Prin aceeași experiență trece și Lenuța. De doi ani își împarte viața între Spania și România, iar fiecare vizită la iubitul ei înseamnă drumuri de sute de kilometri și sute de euro cheltuiți. Recunoaşte că deşi iubeşte a obosit.

Lenuţa: Să ai o relație la distanţă chiar este foarte greu.

Reporter: Nu intervine gelozia?

Lenuţa: Nu... puţin monotomia.

Reporter: De câte ori vorbiţi pe zi?

Lenuţa: Des, foarte des...de 4 ori pe zi. Îţi e dor, simţi nevoia...Când plec bilet, când mă întorc bilet,..aproape 800-900 de euro.

Altfel spus, dorul costă şi nu puţin.

"Un bilet dus întors în destinaţii apropiate, Spania, Italia, Austria, vorbim de preţuri care încep de la 60-70 de euro pe sens. Faţă de anul trecut au crescut în mediu cu 10-15 procente", a spus Daniel Lăcustă, reprezentantul unei agenţii de turism.

Relaţiile la distanţă sunt un fenomen în întreaga lume, care a luat amploare în contextul digitalizării rapide și a schimbărilor de pe piața muncii.

Potrivit unui sondaj realizat recent în Statele Unite pe 761 de cupluri care intenționează să se mute împreună, 74% dintre acestea spun că motivul principal ţine de preţul biletelor de transport. Și în medie au cheltuit 7 mii de dolari pe deplasări în timpul relației.

Dar relațiile la distanță nu sunt ușor de dus. Pe lângă sacrificiile financiare, vin și cu alte provocări. De exemplu, absența fizică a partenerului poate crea suspiciuni.

Reporter: Sunt momente în care intervine gelozia?

Adrian: Da.

"Una dintre cele mai frecvente greşeli este transformarea comunicării într-o formă de control. Partenerii încep să îşi ceară explicații permanent: unde ai fost, de ce nu ai raspuns. Telefonul devine o armă de control, nu un pod către celălalt", a precizat pentru Observator 16 Beatrice Baiu, specialist în relaţii.

Tocmai de aceea, pentru unii distanța nu este o opțiune. Adina și Alin formează un cuplu de opt ani și spun că ar renunța chiar și la jobul visurilor dacă acesta i-ar obliga să trăiască separat.

Chiar şi aşa, uneori distanţa apropie. Paradoxal, psihologii spun că astfel de relaţii pot ajunge la niveluri de intimitate emoţională mult mai profunde.

"Atunci când comunicarea este principalul mod de conectare, creierul se concentrază mai mult cum gândește și cum este emoțional, decât asupra aparenţelor fizice. Acest lucru poate favoriza dezvolatrea încrederii şi a intimitiăţii emoţionale", a mai spus Beatrice Baiu.

"Relaţiile la distanţă sunt mai facile pentru că nu te expun zi de zi la întreaga personalitate şi toate obiceiurilor din viaţa partenerului. În momentul în care se mută împreună, multe cupluri se despart. Asta pentru că la distanţă este mai uşor să te prezinţi în faţa partenerului, să minimizezi aspectele care pot duce la fricţiuni", a explicat pentru Observator 16 sociologul Alex Dîncovici.

Dar încrederea se construieşte în timp. Pentru a rezista timpului şi distanţei, cuplurile au nevoie de o conexiune puternică. Care, la rândul, ei se formează treptat.

"La fel de importante sunt ritualurile de conectare: o cafea băută împreuna pe video, poze trimise cu activitatea de zi cu zi. Existenţa unui plan de viitor în comun", susţine Beatrice Baiu.

În România, unul dintre cele mai frecvente motive pentru care cuplurile ajung să trăiască la distanță sunt cele economice. Plecarea unuia dintre parteneri la muncă în străinătate este adesea o soluție pentru un trai mai bun, inclusiv în familiile cu copii. În realitate, numărul familiilor afectate ar putea depăși jumătate de milion.