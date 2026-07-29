Panică pe litoral, in plin sezon estival. După o serie de incidente de securitate care au tensionat atmosfera în ultimele zile, un apel anonim a anunţat astăzi prezenţa unor bombe în Portul Constanţa, la terminalul de pasageri. Manevrele navale au fost suspendate, în timp ce întreaga zonă a fost împânzită de trupele speciale ale Poliției de Frontieră şi echipele Serviciului Român de Informații. Mesajul era generat de Inteligenţa Artificială.

"Există mai multe bombe plantate în clădirea Portului şi în terminalul de pasageri. Sunt deghizate în diverse obiecte, aşa că nu vei avea timp să le găseşti înainte să explodeze. Dacă nu vrei să te răneşti, cel mai bine este să pleci", acesta este mesajul audio primit, care anunţa ameninţarea cu bombă.

Apelul a venit la ora 11 și 26 de minute. Amenințarea a fost generată cu inteligență artificială de pe numere cu prefix de Ucraina și Polonia.

Imediat toate operațiunile comerciale din portul Constanța au fost suspendate, iar angajații din clădirile din perimetru au fost evacuați preventiv. Echipele specializate au început verificări de îndată să stabilească dacă într-adevăr amenințarea este una reală. Accesul în portul Constanța a fost restricționat, iar în zona au fost trimise echipaje ale poliției, ISU, ambulanței, dar și structurilor specializate în intervenții pirotehnice.

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În apropierea terminalului funcționează instituții strategice, cum ar fi Administrația Porturilor Maritime, dar și Garda de Coastă și obiective militare. După mai multe ore de verificări, angajații de aici, din clădirea porturilor, s-au întors și au luat lucrurile personale și au fost trimişi și acasă.