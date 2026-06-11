Caz revoltător în judeţul Cluj. Un aşa zis lider spiritual al unei grupări religioase a fost arestat după ce ar fi agresat sexual cel puţin patru adolescente, una dintre ele având doar 15 ani. Bărbatul, care era pastorul propriei mişcări religioase organiza adunări în casa lui de vacanţă. Acolo le chema pe fete şi le abuza.

Totul a ieșit la iveară după ce zvonuri despre aceste fapte au ajuns la urechile unui procuror din Huiedin care a decis să cerceteze totul mai îndeaproape. Așa a reușit să găsească câteva victime ale presupusului pastor, toate adolescente și pe care le-a și convins să depună plângere.

Anchetatorii spun că faptele se petreceau într-o anexă din locuința pastorului situată în localitatea Dealul Negru din zona de munte a județului Cluj. Fetele ajungeau în această zonă extrem de izolată pentru a se confesa spiritual și a se regăsi religios, dar în timpul acestor ședințe erau pipăite de pastor și atinse într-un mod total nepotrivit.

Anchetatorii mai spun că pastorul profita de faptul că fetele erau extrem de credincioase și aveau încredere extrem de mare în el, considerându-l un lider spiritual, astfel că nu divulgau nimic din ce se întâmpla. Bărbatul se recomanda în fața fetelor drept "Hristosul, omul lui Dumnezeu".

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Faptele au fost foarte greu de dovedit pentru că locul este unul izolat, fără vecini în apropiere, dar în cele din urmă, anchetatorii au reușit să găsească suficiente probe, astfel că au făcut percheziții atât în localitatea Dealul Negru, dar și la domicilul pastorului din localitatea Huiedin.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Este cercetat pentru viol, dar și pentru agresiune sexuală.