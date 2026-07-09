Un incendiu puternic a mistuit două beach baruri din staţiunea Mamaia. Două locaţii foarte vechi, foarte cunoscute şi foarte populate de altfel, cel puţin în weekend. Sunt în zona cluburilor, unde se ţineau petreceri pe plajă. Din fericire, focul a izbucnit la ora 3.30 când... nu era nimeni acolo. Pagubele sunt însă foarte mari.

Zona amenajată de pe plaja H2O era una dintre cele mai îndrăgite de pe întreg litoral românesc și printre primele care s-au înființat aici în anul 2005.

Iubitorii sportelor nautice au pus bazele aici și mulți dintre turiștii din întreaga țară veneau special pentru a-și petrece vacanțele.

Incendiul a izbucnuit în jurul orei 3 și 30 de minute. 25 de pompieri au ajuns la faţa locului şi au început să se lupte cu flăcările pentru că și vântul sufla cu putere.

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Beach bar-ul a fost cuprins de flăcări și școala de kite, dar și un al doilea beach bar. În total au ars 600 de metri pătrați. Pompierii spun că din primele verificări incendiul ar fi pornit de la un scurt circuit la tabloul electric.

Beach bar-urile de pe plajă, este important să menționăm, nu au nevoie de avize de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și aveau autorizație de construcție.