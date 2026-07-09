Spina bifidă și hidrocefalia la bebeluși: cum pot fi diagnosticate înainte de naștere

Hidrocefalia și spina bifidă la bebeluși sunt subiecte delicate, dar foarte importante pentru părinți. Sunt două diagnostice complexe care pot fi depistate încă din timpul sarcinii și care necesită o evaluare rapidă şi o monitorizare. În astfel de situații, accesul la o echipă multidisciplinară este esențial, așa că aflăm chiar acum mai multe informații de la specialiști.

Hidrocefalia și spina bifida la bebeluși pot fi diagnostice copleșitoare pentru viitorii părinți. Cu toate acestea, atunci când sunt depistate la timp pot fi stabilite soluții personalizate și un plan de îngrijire adaptat nevoilor fiecărui copil.

"În timpul sarcinii sunt foarte importante examinările ecografice (TAIE) de trimestru 1 și cea de trimestrul 2 După apariția unei suspiciuni ecografice, se recomandă o examinare minuțioasă a fătului, cu evaluarea și a celorlalte organe în special evaluarea cordului. Se recomandă de asemenea testare genetică prenatală pentru excluderea unor anomalii genetice. Se recomandă rezonanța magnetică nucleară, RMN fetal. Pentru cazuri bine selectate și după o consiliere foarte atentă, se poate decide intervenția in utero pentru îmbunătățirea prognosticului postnatal. Această intervenție presupune o chirurgie deschisă, presupune repararea defectului neural de către medicul specialist în neurochirurgie după expunerea de către chirurgul obstetrician a părții lezate. Decizia de a efectua acest tip de intervenție și momentul este foarte important. Ideal se recomandă ca această intervenție să fie efectuată între 19 săptămâni de sarcină și 25 de săptămâni", explică Alina Pleşoianu, medic primar obstetrică-ginecologie.

"Această intervenţie realizată intrauterin oferă o serie de avantaje în comparaţie cu intervenţia realizată post natal. În primul rând corectând acest defect intrauterin protejăm ţesutul nervos de toxicitatea lichidului amniotic şi asftel recuperarea motorie este mult mai bună. În al doilea rând scade riscul de apariţie a hidrocefaliei. Cea mai importantă investigaţie pentru a diagnostica hidrocefalia este ecografia transfontanelară și examenul clinic", spune Alina Costache, medic primar neurochirurgie.

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"Contează foarte mult atât locul unde se întâmplă această intervenție chirurgicală, să fie implicată o echipa de anestezie-terapie intensivă, o echipа de medicină materno-fetală, o echipă de neurochirurgie pediatrică, De asemenea, este foarte importantă terapia intensivă neonatală", a adăugat Alina Pleşoianu, medic primar obstetrică-ginecologie.

În astfel de situatii, colaborarea dintre obstetrică ginecologie si neurochirurgie este esențială încă din perioada sarcinii, iar accesul la o echipă multidisciplinară schimbă semnificativ lucrurile