A scos din pământ o comoară, veche de 2.000 de ani. După 3 ani, bărbatul din Constanţa nu s-a ales cu nimic

Acum trei ani, un bărbat descoperea o adevărată comoară în satul Ciobănița din comuna Mereni, județul Constanța: 610 monede de bronz vechi de aproape două milenii și 5 unelte realizate din fier. Le-a predat autorităţilor, iar de atunci omul a fost "recompensat" doar cu mulţumiri, aşa că s-a văzut nevoit să apeleze la instanţă pentru a obliga autoritățile să stabilească valoarea bunurilor.

Tezaurul a fost găsit pe 20 ianuarie 2023, pe un islaz din satul Ciobănița, comuna Mereni, județul Constanța. Ionuț Chicheluș folosea un detector de metale autorizat atunci când a descoperit un vas ceramic în care se aflau 610 monede romane din bronz, vechi de aproape două milenii, precum și cinci unelte din fier despre care se crede că erau utilizate în tâmplărie.

Bărbatul a încercat inițial să contacteze Primăria Mereni, însă, pentru că descoperirea a avut loc la o oră târzie, a sunat la 112. Prin intermediul serviciului de urgență a reușit să ia legătura cu reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Constanța, scrie Replica.

O echipă de arheologi de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța s-a deplasat în aceeași seară în zonă, pentru a securiza și recupera piesele. Desigilarea vasului și numărarea oficială a obiectelor au avut loc pe 25 ianuarie 2023, la sediul muzeului, în prezența reprezentanților Poliției de Patrimoniu.

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Recompensă de până la 45% din valoarea tezaurului

Potrivit Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, descoperitorul unor bunuri culturale predate autorităților poate primi o recompensă de 30% din valoarea acestora. În cazul în care obiectele sunt clasate în categoria juridică „Tezaur”, se poate acorda și o bonificație suplimentară de până la 15%.

Autoritățile aveau la dispoziție 18 luni pentru evaluarea pieselor și pentru stabilirea recompensei. Termenul s-a împlinit în iulie 2024, însă tezaurul nu fusese încă evaluat.

Ionuț Chicheluș a trimis atunci o notificare oficială prin care a solicitat informații despre stadiul expertizei și plata sumelor prevăzute de lege. Bărbatul a estimat valoarea întregii descoperiri la aproximativ 50.000 de euro, însă suma exactă poate fi stabilită numai în urma unei expertize de specialitate.

Piesele au fost transferate de la Constanța la Mangalia

Direcția Județeană pentru Cultură Constanța a explicat că nu are angajați experți care să poată evalua monedele și că a lăsat această procedură în sarcina Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Muzeul, aflat în proces de relocare, nu a finalizat însă expertiza și a returnat piesele. În august 2024, tezaurul a fost transferat către Direcția Cultură și Sport Mangalia, Muzeul de Arheologie „Callatis”.

Nemulțumit de întârzieri și de faptul că bunurile erau transferate de la o instituție la alta, descoperitorul a deschis, în octombrie 2024, un proces împotriva Direcției Județene pentru Cultură Constanța, a muzeului constănțean și a Consiliului Județean Constanța.

El a cerut obligarea instituțiilor la evaluarea tezaurului, plata recompensei și a eventualei bonificații, precum și acordarea unor dobânzi penalizatoare pentru întârziere.

„Au trecut atâția ani și nu au avut măcar bunăvoința să mă cheme și să îmi spună ceva. Nu înțeleg de ce a trebuit să ajungem la judecată și abia apoi să se miște lucrurile. Sincer, mi-am pierdut orice speranță. Eu am vrut să fac un lucru bun, să ofer un exemplu pozitiv pentru viitor, astfel încât și alți oameni care vor descoperi asemenea obiecte să le predea statului. În loc de asta, ne-am lovit de un zid și ne-am trezit marginalizați”, a declarat el pentru Replica.