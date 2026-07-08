Bricul Mircea a făcut senzație la New York. Velierul pornește spre casă după parada de Ziua Americii

A crescut inima în românii din New York. Bricul Mircea s-a numărat printre vedete la parada de Ziua Americii. După ce a făcut senzaţie peste Ocean, nava-școală şi simbolul Forţelor Navale Române se întoarce astăzi spre România. O călătorie lungă, la finalul căreia marinarii români vor ajunge acasă, în portul Constanţa, de abia în septembrie.

"Bun găsit, suntem pe Bricul Mircea, care se află la New York, unde a participat la parada de Ziua Americii. Veliere din 42 de țări au participat la parada de Ziua Americii, dar Bricul Mircea a făcut senzație pe râul Hudson. La bord, consulul României la New York a organizat o recepție", a transmis Silviu Corneanu, corespondent Antena Sport.

Reporter: Ce emoții vă încearcă în aceste momente?

Simona Florea, consul: Copleșitoare! Toată lumea întreba și vorbea despre Mircea. Am fost copleșiți, absolut copleșiți.

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Silviu Moraru, comandantul Bricului Mircea: E o onoare, dacă este să ne gândim că totuși a ajuns aici pentru a doua oară, după 50 de ani.

Reporter: Cât faceți până acasă?

Silviu Moraru: Păi, dacă vă gândiți că vom fi înapoi pe 16 septembrie, mai avem pe săturate.

Membri echipajului, dar si reprezentanti ai comunitatii romanesti din SUA au participat la eveniment.

Reporter: Cum sunt priviți românii în America?

Simona Florea: Foarte bine! Sunt foarte iubiți de americani.

"Nu știu exact dacă pot să găsesc cuvintele pentru a explica așa ceva. Este ceva nemaipomenit", a spus Ștefan, membru al echipajului.

Venerabilul bric s-a întors la New York după 50 de ani. Construită în 1938 la Hamburg, nava școală "Mircea" a plecat, în aprilie, din România şi a traversat Atlanticul în 19 zile. Parada velierelor de la New York a fost momentul culminant al călătoriei care durează, dus-întors, 5 luni. Înapoi spre casă, bricul va face escale în Boston, Lisabona, Malaga și Istanbul.