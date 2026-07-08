Cea mai mare diferență după contestații, la Evaluarea Națională. A primit 2,2 puncte în plus

Se schimbă şansele de admitere pentru elevii de clasa a opta. După contestaţii, 77 la sută dintre copii au primit note cu jumatate de punct. În plus sau în minus. Cele mai spectaculoase răsturnări sunt: mai mult de două puncte în plus la limba română și un punct 30 în minus la matematică, pentru doi elevi care așteaptă acum, cu sufletul la gură, să afle la ce liceu intră. Iar Ministerul Educației anunță că pragul de admitere ar putea coborî anul acesta cu 20 de sutimi.

Cei mai mulți au ieșit în câștig, cu un punctaj mai mare ca la prima strigare. Mai ales la limba și literatura română. Cel mai fericit caz? Un elev care a obținut două puncte și 20 de sutimi în plus.

A primit 2,2 puncte în plus

"Două puncte și 20 înseamnă două puncte de vedere diferite ale evaluatorilor. Dacă diferența dintre cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct, intervin alți doi evaluatori, se elimină extremele, astfel încât putem avea patru evaluatori în prima etapă, iar, în cele din urmă, dacă între nota inițială și nota de la contestații există o diferență mai mare de 0,5 puncte, intervine a treia comisie, care stabilește nota finală. Nu putem decât să avem încredere în această ultimă comisie, altfel nu se va mai termina niciodată. Evaluatorul este suveran", a declarat Sorin Ion, ministrul Educaţiei.

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Suveran sau nu, sute de copii au modificări de cel puțin un punct la matematică și limba română. Un șoc pentru mulți dintre ei, spun părinții.

Teama de a pierde în loc să câștige i-a ținut pe mulți departe de contestații. La această școală din Suceava, de pildă, doar 13 elevi din 100 au avut curajul să-și reevalueze lucrările.

"Câteva note s-au modificat în plus, în favoarea elevului, dar nu mai mult de 0,5 puncte, iar o notă a scăzut cu 0,35. Este un număr destul de mic în comparație cu anii trecuți și la asta a contribuit faptul că elevii și părinții au putut să își vizualizeze lucrările înainte de contestații. Părinții au cântărit mai bine posibilitatea de a face contestație și au analizat și riscurile", a declarat Gabriela Mihai, director Şcoala 1 Suceava.

14.000 de contestaţii

Însă, odată cu cele 14 mii de contestații, clasamentul de intrare la liceu se va schimba. Așa că emoțiile încep iar pentru candidați și părinții lor.

"Dacă suprapunem datele de anul trecut cu cele de anul acesta, putem presupune un prag de admitere cu până la 20 de sutimi mai jos, sub rezerva incertitudinii", a mai spus Sorin Ion, ministrul Educaţiei.

Ce urmează de acum este înscrierea la liceu cu notele finale. Dar, dacă elevii au aceeași medie de admitere, departajarea se va face în funcție de media claselor V-VIII. Al doilea criteriu de departajare este nota pe care elevul a obținut-o la proba de limba română, iar al treilea, cea de la matematică.

"Contează foarte mult să intre la un liceu bun. Sunt câteva licee la care ne dorim. Apropierea de casă și un liceu în care să mențină programa, să îl țină prins în teorie", a declarat o mamă.

"Să merg la un liceu bun, să nu fie cel mai bun, dar nici prost. Să fie ceva mediu. Cantemir, Mihai Viteazul", a declarat un elev.

Completarea opțiunilor pentru liceu începe săptămâna viitoare. Pe 22 iulie va avea loc și repartizarea computerizată.