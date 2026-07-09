Un om de afaceri din Iași a fost condamnat de judecători pentru că a terorizat-o pe avocata soției sale în timpul procesului de divorţ. Bărbatul, care deţine mai multe săli de jocuri a sunat-o obsesiv, de sute de ori, în numai câteva ore. Magistraţii Judecătoriei Iaşi l-au condamnat la închisoare, dar instanţa superioară i-a suspendat provizoriu pedeapsa.

Bărbatul vorbea foarte urât cu avocata atunci când o contacta. Îi adresa injurii și o critica pentru modul în care o reprezentase pe fosta lui soție în procesul de divorț. Femeia ajunsese să se teamă pentru viața ei și se simțea amenințată, așa că a depus o plângere pentru hărțuire.

În doar câteva ore, bărbatul ar fi sunat-o și i-ar fi trimis nu mai puțin de 775 de mesaje, precum și câteva zeci de apeluri, cu scopul de a o constrânge și de a o intimida în legătură cu situația din timpul divorțului.

Acesta și-a recunoscut fapta, iar după doi ani de proces a fost condamnat la 11 luni de închisoare. Instanța a dispus însă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o perioadă de trei ani.

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De asemenea, a fost obligat să plătească daune în valoare de puțin peste 1.000 de euro, sumă pe care a achitat-o. Hotărârea este definitivă.

Nu este pentru prima dată când omul de afaceri, care deține mai multe săli de jocuri de noroc în Iași, are probleme cu legea. De-a lungul timpului, el a mai avut dosare după ce ar fi condus fără permis și sub influența alcoolului. Totodată, foste angajate s-au plâns de comportamentul său, susținând că le-ar fi vorbit jignitor la locul de muncă.