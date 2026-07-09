Observator » Evenimente » Om de afaceri din Iași, condamnat după ce a hărțuit-o pe avocata fostei soții în timpul divorţului

Video Om de afaceri din Iași, condamnat după ce a hărțuit-o pe avocata fostei soții în timpul divorţului

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Clara Mihociu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 09.07.2026, 13:22 | Modificat la 09.07.2026, 13:28

Un om de afaceri din Iași a fost condamnat de judecători pentru că a terorizat-o pe avocata soției sale în timpul procesului de divorţ. Bărbatul, care deţine mai multe săli de jocuri a sunat-o obsesiv, de sute de ori, în numai câteva ore. Magistraţii Judecătoriei Iaşi l-au condamnat la închisoare, dar instanţa superioară i-a suspendat provizoriu pedeapsa.

Bărbatul vorbea foarte urât cu avocata atunci când o contacta. Îi adresa injurii și o critica pentru modul în care o reprezentase pe fosta lui soție în procesul de divorț. Femeia ajunsese să se teamă pentru viața ei și se simțea amenințată, așa că a depus o plângere pentru hărțuire.

În doar câteva ore, bărbatul ar fi sunat-o și i-ar fi trimis nu mai puțin de 775 de mesaje, precum și câteva zeci de apeluri, cu scopul de a o constrânge și de a o intimida în legătură cu situația din timpul divorțului.

Acesta și-a recunoscut fapta, iar după doi ani de proces a fost condamnat la 11 luni de închisoare. Instanța a dispus însă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o perioadă de trei ani.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, a fost obligat să plătească daune în valoare de puțin peste 1.000 de euro, sumă pe care a achitat-o. Hotărârea este definitivă.

Nu este pentru prima dată când omul de afaceri, care deține mai multe săli de jocuri de noroc în Iași, are probleme cu legea. De-a lungul timpului, el a mai avut dosare după ce ar fi condus fără permis și sub influența alcoolului. Totodată, foste angajate s-au plâns de comportamentul său, susținând că le-ar fi vorbit jignitor la locul de muncă.

Clara Mihociu
Clara Mihociu

Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova.

Like
om de afaceri iasi sali de jocuri avocata
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.