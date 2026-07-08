Se fac eforturi uriaşe pentru transportul în străinătate a învăţătoarei din Tulcea, lovită de trăsnet săptămâna trecută, în timp ce era în tabără la munte cu elevii.

Femeia a ajuns în stare gravă atunci la Târgovişte, apoi a fost transportată de urgenţă la Spitalul Judeţean Ploieşti, care are o unitate pentru tratarea pacienţilor cu arsuri.

Profesoara este însă intubată şi ventilată mecanic, astfel că DSU a identificat un loc la Iaşi, unde a şi fost transferată în această dimineaţă.

Familia cere însă transferul în Germania, la spitalul la care lucrează fiica ei. Însă între toate aceste drumuri şi aşteptarea cumplită, starea ei s-a degradat foarte mult.

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