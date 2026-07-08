Surse: Caz de infectare cu Legionella la Metrorex după inundații. Angajaţii, îndemnați să meargă la Matei Balş

Sindicatul Metrorex a anunţat că un angajat care a intervenit după inundaţiile de săptămâna trecută de la staţia Piaţa Victoriei 2 a contractat bacteria Legionella. Din informaţiile Observator este vorba despre un electrician, internat la spitalul Matei Balş din Capitală.

Pacientul este o femeiei de 49 de ani, care a lucrat miercuri, joi şi vineri, iar duminică seara s-a dus la spital cu simptome de răceală. Potrivit surselor Observator, angajata este intubată, în stare gravă, dar stabilă, însă prezintă mai multe comorbidităţi. Medicii spun că nu există risc pentru ceilalți colegi, fiind un caz izolat.

Ce este şi cum se ia legioneloza

Legioneloza sau boala legionarilor, cauzată de bacteria legionella, poate duce la o formă severă de pneumonie. Legionella este o bacterie periculoasă care se dezvoltă în medii calde și umede (precum rețelele de apă sau filtrele aparatelor de aer condiționat) și care provoacă legioneloză.

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Bacteria se multiplică în ape cu temperaturi cuprinse între 20 °C și 45 °C. Infecția se produce prin inhalarea vaporilor sau a picăturilor fine de apă contaminată. Surse frecvente sunt sistemele de aer condiționat, dușurile, boilerele, turnurile de răcire sau automatele de cafea.

Printre simptome se numără de obicei febra, frisoanele, durerile de cap şi durerile musculare, urmate de o tuse seacă şi de dificultăţi de respiraţie care pot avansa rapid spre pneumonie severă.

În jur de o treime din pacienţi au şi diaree sau vomă, iar la aproximativ jumătate din pacienţi apar stări de confuzie sau delir. Majoritatea pacienţilor trebuie să fie spitalizaţi şi trataţi cu antibiotice adecvate. Pentru diagnosticare trebuie realizate teste de laborator specifice.

Filmul intervenţiei-maraton de la Piaţa Victoriei 2

Stația Piața Victoriei 2 s-a redeschis pe 2 iulie, după o intervenție-maraton care a durat mai bine de 24 de ore. Aproape opt milioane de litri de apă au fost scoși din tuneluri înainte ca primul tren să poată pleca din nou la drum.

Reamintim că circulaţia a fost închisă, după furtuna istorică de marţi seară care a paralizat Capitala. Este pentru prima dată în aproape 40 de ani când se întâmplă un astfel de incident.