Video Cursă nebună prin Saturn. Bărbat băut și fără permis, urmărit de polițiști până pe plajă
Urmărire ca în filme, pe şoselele din Saturn. Un individ de 26 de ani, băut şi fără permis, a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor.
A urmat o cursă nebună, bărbatul a intrat cu maşina inclusiv pe plajă. Goana a continuat pe străzi. Într-un final, poliţiştii au reuşit să-l oprească înainte să rănească pe cineva.
Şi, în urma testării cu aparatul etilotest, au descoperit că bărbatul avea 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Individul a fost reţinut pentru 24 de ore.
A mai fost condamnat şi în trecut, tot pentru că se urcase la volan fără să aibă un permis de conducere.
Articolul continuă după reclamă
Andreea Filip
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜