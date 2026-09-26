Observator » Evenimente » Cursă nebună prin Saturn. Bărbat băut și fără permis, urmărit de polițiști până pe plajă

Video Cursă nebună prin Saturn. Bărbat băut și fără permis, urmărit de polițiști până pe plajă

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.09.2026, 20:43 | Modificat la 26.09.2026, 20:43

Urmărire ca în filme, pe şoselele din Saturn. Un individ de 26 de ani, băut şi fără permis, a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor.

A urmat o cursă nebună, bărbatul a intrat cu maşina inclusiv pe plajă. Goana a continuat pe străzi. Într-un final, poliţiştii au reuşit să-l oprească înainte să rănească pe cineva.

Şi, în urma testării cu aparatul etilotest, au descoperit că bărbatul avea 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Individul a fost reţinut pentru 24 de ore.

A mai fost condamnat şi în trecut, tot pentru că se urcase la volan fără să aibă un permis de conducere.

Articolul continuă după reclamă
Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

Like
politisti cursa nebuna constanta
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.