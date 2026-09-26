Urmărire ca în filme, pe şoselele din Saturn. Un individ de 26 de ani, băut şi fără permis, a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor.

A urmat o cursă nebună, bărbatul a intrat cu maşina inclusiv pe plajă. Goana a continuat pe străzi. Într-un final, poliţiştii au reuşit să-l oprească înainte să rănească pe cineva.

Şi, în urma testării cu aparatul etilotest, au descoperit că bărbatul avea 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Individul a fost reţinut pentru 24 de ore.

A mai fost condamnat şi în trecut, tot pentru că se urcase la volan fără să aibă un permis de conducere.

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