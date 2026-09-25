Pentru că viaţa de student e prea scumpă în Bucureşti, cererile pentru un loc la cămin au crescut cu aproape zece procente în aceasta toamnă. Doar utilităţile unui apartament i-ar costa aici cât un loc la cămin pe toată luna, spun tinerii, aşa că alegerea e mai mult decât evidentă. Cine îşi permite mai scump, plăteşte pentru o cameră modernă şi o mie de lei. În Capitală, concurenţa la cazare e cea mai mare. Urmează Cluj, Timișoara și apoi Iaşiul.

Valize, sacoşe, frigidere, trollere, pungi şi multe bagaje. Aşa arată campusurile universitare în această săptămână. Un weekend îi mai desparte pe boboci de experienţa vieţii de student. Ionela şi Iuliana tocmai au ajuns din Maramureş, după un drum de opt ore.

Primele emoţii pentru bobocii care se mută la sute de kilometri de casă

Gemene: De la Vişeul de Sus de acolo, de la mocaniţă, turism... Vă îndemn să vizitați orașul nostru, chiar dacă e mic, e foarte frumos.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Și Bucureştiul cum arată?

Gemene: Foarte frumos, mare faţă de cum suntem noi obișnuite, dar fiind două, ne aventurăm și venim până aici.

Sunt studente la ASE și s-au cazat în cameră de patru. Plătesc 500 de lei pe lună, de persoană, la cel mai căutat cămin din centrul Capitalei.

Reporter: Voi veniți din Maramureș, cu mâncarea cum o să faceți?

Gemene: Mama noastra e destul de gospodină, avem de toate și am zis NU acum, stai să mergem să vedem cum e.

Reporter: O să vă fie dor de mâncarea mamei?

Gemene: Da, gătește foarte bine. La noi e foarte renumită ciorba de salată cu mămăligă, nu știu dacă o să găsim aici.

Părinţii nu sunt însă la fel de încântaţi de... condiţii.

"Ca la cămin… sunt condiții", a spus mama studentelor.

Cât costă o lună de cazare în căminele din Bucureşti

La căminele din Bucureşti, taxa lunară porneşte de la 260 de lei, pentru studenţii încadraţi pe locurile de la buget, sau de la 380 de lei, pentru cei în regim de taxă. Dar poate ajunge chiar şi până la 1.300 de lei, în cazul unităţilor de cazare renovate şi complet utilate.

Giulia are deja un plan financiar pentru viaţa de studentă.

Giulia, studentă: Îmi organizez bugetul, împart banii în ce dau pentru alimente, curățenie, haine, clar trebuie să rămână pentru mine.

Reporter: De distracție mai rămân?

Giulia, studentă: Câteodată da, cateodata nu, depinde de lunâ. 1.500-2.000 de lei, cam așa am reușit să mă încadrez, nici nu vreau să fiu o povară pentru părinții mei.

"A fost nevoie de majorare pentru că costurile s-au mărit și totul se reflectă în regia de cămin. Centrul orașului, facilitatea de a fi aproape de facultate, dar și cantina este renumită", a explicat Andrei Burcea, şef serviciu cazare ASE.

De la camere ieftine la variante de lux pentru studenţi

La Politehnica, băieții plătesc mai puţin… 365 de lei de persoană.

"Eu mă gândesc la rău, am văzut tot felul de cămine pe net, și mă așteptam să fie la fel, dar e foarte bine", a spus un tânăr.

Reporter: Ce aveți aici? Frigiderul?

Student: Păi, să ţinem mâncarea rece!

Reporter: Câte persoane stau aici?

Student: 3 persoane.

Reporter: Ce nu vă place?

Student: Că nu avem baie înăuntru, alte așteptări la prețul pe care-l plătim nu am.

Există însă şi variante de lux. La un preţ pe măsură.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiriile îi împing pe tot mai mulţi studenţi spre cămine

De confort se bucură şi cei care aleg să stea în chirie. Tot mai puţini de la an la an din cauza preţurilor prea mari.

Student: 300 de euro, mai puneam încă 1.200 de lei.

Reporter: Ce faci cu restul de bani?

Student: Îi păstrez, poate îmi iau și eu o maşină.

Cinci studenţi se luptă pentru un singur loc la cămin în Bucureşti

Cea mai mare concurenţă pe un loc la cămin se înregistrează în Bucureşti - aproximativ 5 studenţi pe un loc. Urmează Cluj, Timişoara şi Iaşi. Cererea e uriaşă în acest an.

"Noi anul trecut am crescut cu 1 la sută, și anul acesta cel puțin cu încă 10 la sută față de anul trecut. Cred că costurile locuirii în oraș, nu știu dacă chiria, dar costurile utilităților au crescut mult, cât plătești utilităţile la un apartament, plătești o lună de cazare", a explicat Mihai Corocăescu, director administrativ Politehnică.

La căminele private, taxele sunt similare cu chiriile din Bucureşti. Pentru o cameră triplă, un student plăteşte în jur de 200 de euro, iar pentru una single, chiar şi 500 de euro.