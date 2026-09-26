Un nou val de concedieri în România. Sute de angajați de la o fabrică din Dej vor fi daţi afară

Grupul japonez Fujikura pregătește o nouă rundă de concedieri la fabrica din Dej. 309 angajați sunt vizați de concediere colectivă, iar primele disponibilizări ar urma să înceapă la sfârșitul lunii octombrie.

Compania spune că reduce numărul de angajați pentru că se așteaptă la o scădere a producției și a cifrei de afaceri. Principalul proiect de la fabrica din Dej a ajuns la final, iar comenzile pentru produsele fabricate aici sunt în scădere, scrie Profit.ro.

Este a doua rundă importantă de concedieri de la fabrica Fujikura din Dej într-un interval de un an. În urmă cu exact un an, compania anunța disponibilizarea a aproximativ 230 de angajați, în cadrul unui alt proces de reorganizare.

După concedierile de anul trecut, la fabrica din Dej au rămas aproximativ 500 de angajați. Fujikura Automotive România produce cabluri și cablaje pentru industria auto, inclusiv pentru grupul Volkswagen.

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Autoritățile locale spun că monitorizează situația. Reprezentanții administrației din Dej susțin că o parte dintre angajații disponibilizați ar putea fi preluați de alte companii din Dej și din localitățile învecinate.