Zbor cu emoţii pentru 170 de pasageri şi membrii echipajului unui avion TAROM care se îndrepta spre Antalya. La scurt timp după decolarea de pe Aeroportul din Cluj-Napoca, oamenii au auzit o bubuitură. Aeronava lovise un stol de porumbei , iar pilotul a decis să devieze spre Otopeni, fără să le spună însă pasagerilor ce se întâmplase. Au aflat abia după aterizarea de urgenţă. Avionul, cumpărat de nou de TAROM în urmă cu mai puţin de zece ani, a fost avariat.

"Am lovit o pasăre. Am vrea să continuăm spre Bucureşti, dacă e posibil". E convorbirea dintre pilot şi turnul de control. Cei 170 de pasageri de la bordul aeronavei Boeing 737-800 Next Generation au aflat că vor ateriza, neprogramat, pe Otopeni.

Mărturiile pasagerilor

"Am urcat în aeronavă la 14:15, s-au închis uşile, am decolat. La scurt timp, la câteva secunde s-a auzit o mică bubuitură. Ne-a anunţat pilotul după câteva minute că vom ateriza la Bucureşti, pe Aeroportul Otopeni pentru a verifica aeronava că am lovit ceva", a spus unul dintre pasageri.

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"Motoarele nu au fost afectate, de asta am luat decizia să mergem acasă că avem mentenanţa acolo. Cred că am lovit coiful şi partea din faţă şi dacă am merge în Antalya ar cam trebui să pierdem foarte mult timp cu reparaţiile", este mesajul pilotului către turnul de control.

Au urmat zeci de minute în care pasagerii au stat cu sufletul la gură. Aeronava a aterizat în siguranţă pe Henri Coandă. "Vă rugăm să rămâneţi la bordul avionului, până când vom afla cu toţii informaţii referitoare la zbor".

Oamenii au fost debarcaţi şi duşi în aeroport, unde au primit apă şi sandvişuri. În imaginile surprinse de pasageri, avionul nu pare să fi suferit avarii vizibile. Siguranţa pasagerilor e, însă, pe primul plan.

Avionul a fost avariat

"Pasagerii au fost debarcaţi la terminal, aeronava a plecat la verificări, dar fiindcă sunt mai multe piese şi componente care trebuie verificate s-a evaluat că este mai bine să aşteptăm o aeronavă care va sosi în curând la Otopeni cu o capacitate similară şi să îmbarcăm pasagerii pentru a continua chartul spre Antalya", a declarat Silvia Teodorescu, purtător de cuvânt TAROM.

Pasagerii vor decola spre destinaţie cu o întârziere de cinci ore. Aeronava implicată în incident este botezată "Marea Unire". E un Boeing 737-800 Next Generation, al doilea avion de acest tip intrat în flota TAROM, în 2017. Poate transporta până la 189 de pasageri, are o autonomie de aproximativ 5.680 de kilometri și poate atinge, în zbor de croazieră, o viteză de aproximativ 870 de kilometri pe oră.