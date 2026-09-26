Video Avion cu 170 de pasageri pe ruta Cluj-Antalya a aterizat de urgenţă la Bucureşti, după ce a lovit o pasăre
Un avion cu 170 de pasageri la bord, care circula pe ruta Cluj-Antalya, a aterizat de urgenţă la Bucureşti, după ce a lovit o pasăre.
Aeronava TAROM a decolat, sâmbătă după-amiază, de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca când ar fi lovit un stol de porumbei. A fost redirecționată către București, unde a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă.
Pasagerii vor pleca cu altă cursă
Este vorba despre zborul RO4477 Cluj-Napoca – Antalya, care a decolat de la Cluj în jurul orei 14:20.
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Aeronava a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă în jurul orei 15:05.
Pasagerii îşi vor continua cursa cu o altă aeronavă. Până atunci, li se vor da apă şi sandvişurile.
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