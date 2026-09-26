Iată că se răcește vremea, meteorologii anunță lapoviță și chiar ninsori în unele zone de la munte. Și odată cu schimbările de temperatură, se modifică și programul de circulație pe Transalpina.

Vremea se schimbă rapid la munte, iar pentru turiștii care vor să meargă în acest weekend pe Transalpina este recomandat să se informeze înainte de a porni la drum, deoarece se anunță ploi, lapoviță, dar și ninsori la altitudini mai mari.

Totodată, începând de astăzi, autoritățile au schimbat și programul de circulație. Șoferii pot merge pe Transalpina între orele 9 și 18. Este vorba despre tronsonul DN67C, aflat la peste 1.500 de metri altitudine, acolo unde vremea se poate schimba de la o oră la alta.

Totodată, șoferii sunt sfătuiți să aibă mașinile bine echipate și să se informeze înainte de a porni la drum. Este important să respecte semnele de circulație și să țină cont de aceste sfaturi pe care autoritățile le dau în sprijinul lor.

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