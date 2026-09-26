Șoseaua nu mai este, de mult, doar a bărbaților. Tot mai multe femei urcă la volanul TIR-urilor, străbat Europa și transformă fiecare cursă într-o poveste de succes pe reţelele sociale. Unele conduc maşini grele de zeci de tone, altele au strâns deja milioane de kilometri la volan, iar comunitatea lor crește de la o zi la alta.

E greu să nu remarci acest mastodont în trafic. Zeci de tone de roz bombon. Şi... multe pisici. "Un domn mi-a zis, lasă că vezi tu că șoferia nu e așa roz. Și de aici ambiția mea pentru Roz. Și așa a început să-mi placă rozul, mă îmbrac în roz, camionul mi l-am făcut roz și încerc să-mi fac viața cât mai roz și cât mai frumoasă", a declarat Georgeta Soloşi, şoferiţă.

Un camion în care rozul este peste tot şi a cărui cabină e domeniu pentru cinci pisici. Aşa arată "biroul" Georgetei, o şoferiță care a transformat un TIR greu de zeci de tone într-un acasă pe roţi.

"Când eram mică aveam un vecin care avea o rabă. Și de acolo a început totul. Și crescând, am mers la școală, dar eu nu mi-am dat seama pe moment că asta e pasiunea mea. Și între timp tot am zis că e grea meseria, dar nu am putut să mă las. M-am lăsat de două ori și m-am reapucat", spune tânăra.

Articolul continuă după reclamă

Călătorului îi stă bine cu drumul, iar Georgeta a ştiut mereu că viaţa ei îi va oferi un alt peisaj în fiecare zi. Indiferent de cât de lung e drumul, nu se plictiseşte niciodată, pentru că mereu are companie. "Pisicile mi le-am luat că nu îmi place să stau singură. Am început cu o pisică și acum am cinci. Vorbesc cu ele, îmi țin de urât, mă simt protejată de ele pentru că mie mi teamă când sunt în parcare. Sunt ca niște bodyguarzi. Simt orice mișcare".

Povestea camionului roz a ajuns și pe internet

Georgeta își filmează viața de pe drum, iar comunitatea ei urmărește fiecare cursă.

La fel de populară pe internet este si Mihaela. Are deja șase ani la volanul unui TIR de 40 de tone. A traversat toată Europa, de mai multe ori. "E luni, sunt la Luxemburg, am descărcat şi încarc pentru Anglia!".

"Întotdeauna am ştiut că voi face ceva diferit faţă de restul fetelor. În timp ce ele erau atrase de păpuşi, eu eram atrasă de motoare şi maşini. Pentru mine cel mai greu lucru în meseria aceasta nu sunt orele, nu sunt drumurile înguste, nu sunt devierile, nu sunt orele mute la volan TAIE ci statul foarte mult pe cabină. În momentul în care ai foarte multe zile în care stai singur in cabina, psihicul tău începe să resimtă aceste lucruri", a declarat Mihaela Buhai, şoferiţă.

Ajută, însă, privirile admirative ale celor din jur. Invidia lor, nu prea. "Mulţi rămân cu gura căscată, unii scot telefonul pentru a-mi face poze, altii îmi fac cu mâna, imi zâmbesc, mai primesc şi unele replici acide. Am ales cumva să mă expun online probabil si sa demonstrez că o fată asa micuţă se poate descurca la fel de bine ca ei".

În România, sunt peste 7.700 de femei - șoferi profesioniști. De la an la an, numărul lor creşte cu aproximativ 300.