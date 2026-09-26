Cerul din Câmpu Cetății, județul Mureș, se umple în acest weekend de zeci de baloane cu aer cald. Festivalul, ajuns la cea de-a 20-a ediție, îi invită pe participanți să admire peisajele de la aproximativ 1.000 de metri altitudine, dar și să se bucure de concerte în aer liber și de alte surprize pregătite de organizatori.

Lumea întreagă și apusul de soare, văzute de la înălțime. De o astfel de experiență au parte cei care participă weekendul acesta la Parada Baloanelor cu Aer Cald din comuna mureșană Eremitu.

"Când am ieșit din această vale, ne ridicăm peste 1000 de metri, unde, ne ridicăm deasupra dealului Bechet și acolo ni se deschide o priveliște de nemaipomenit", explică Adrian Gherman, pilot.

Zeci de oameni curioși și-au făcut curaj și au zburat deasupra dealurilor înverzite. Pentru unii, însă, experiența nu e nouă.

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"Noi zburăm al patrulea an aici. Este o zonă superbă, cu peisaje foarte frumoase și oameni din toate colțurile lumii", spun turiștii.

"A fost un zbor minunat, într-o țară minunată", spune o turistă din Austria.

Organizatorii au pregătit activități pentru toate vârstele. De la concerte în aer liber, la proiecții foto-video, dar și ateliere pentru copii.

"O să avem și baloane ancorate, o să avem de toate, pentru toate categoriile de vârstă, pentru copii, pentru adulți, așa că vă așteptăm", mai spune Adrian Gherman.

Festivalul ține până duminică, iar prețul unui bilet pe toată durata evenimentului este de 50 de lei. Pentru o singură zi, trebuie să vă pregătiți cu 30 de lei. Prețul unui zbor este de 950 de lei de persoană.