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Cutremur cu magnitudinea 4,1 în Vrancea, dumincă dimineaţă. Al 8-lea seism din ultima săptămână

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.09.2026, 08:21 | Modificat la 06.09.2026, 08:23

Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs duminică dimineaţă, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 149,6 kilometri.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la ora 07.04, având magnitudinea 4,1 şi intensitatea II.

Cutremurul a avut loc la 54 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 59 de kilometri est de Braşov, 61 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri sud de Focşani şi 75 de kilometri nord de Ploieşti.

În 31 august, în zona Vranca au avut loc 5 cutremure, cu magnitudini între 3,4 şi 2.

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În 1 septembrie s-au produs încă două cu magnitudini de 3,3 şi 3

Mihai Iorga
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