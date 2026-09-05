Clipe de panică într-o stație de metrou din Praga, unde un băiat de 7 ani, distras de telefon, a căzut pe șine chiar înainte ca trenul să intre în stație. Un călător a sărit imediat să-l salveze, iar cu ajutorul altor oameni copilul a fost ridicat înapoi pe peron.

Clipe de panică într-o staţie de metrou din Praga. Un băiat de doar 7 ani a fost la un pas de moarte după ce a căzut pe şine, chiar înainte ca garnitura să intre în staţie.

Copilul era atent la telefon şi nu a observat că se terminase peronul. Un călător a sărit imediat după el şi, cu ajutorul altor oameni, a reuşit să-l ridice înapoi.