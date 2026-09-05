Chirurgul operează, în timp ce pacientul lui stă la poveşti cu specialiştii din sală. Se numeşte awake surgery, adică chirurgie cu pacientul treaz. Unii încep să cânte, alţii să spună rugăciuni. Medicii spun că nu oricine e pregătit să facă asta. Sunt oameni care ar putea avea un şoc atunci când se trezesc pe masa de operaţie. Însă pentru chirurgi e un mare avantaj - pot şti sigur, în timpul operaţiei, că nu au atins un nerv important care ar putea lăsa pacientul paralizat sau fără voce.

"O să vii la noi în sală, o să te monitorizăm, o să urmeze perioada în care te adormim", i-a spus anestezistul pacientului.

Cam așa începe orice discuție înaintea unei operații. În cazul acesta, o operație pe creier. Un pic altfel.

"După aceea facem un block astfel încât să nu doară absolut nimic și, în momentul acela, începem trezirea. O să îmi auzi vocea care o să îți tot zică: Mădălin, bună dimineața, ne trezim, mă auzi?", a explicat anestezistul.

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"Eu tot timpul zic că sunt ca o mămică care își trezește copilul la școală, pentru că se face foarte lent. Și tot îl strig: Trezește-te, suntem în operație! El, chiar dacă nu se trezește, e posibil să ne audă, și asta mă ajută să fac o introducere în toată zona asta", a spus Adrian Prie, medic primar anestezist.

"L-am auzit și i-am văzut și am spus o rugăciune - Bucură-te, Marie!", a mărturisit Mădălin, pacient.

"Am constatat că foarte mulți dintre pacienții pe care eu îi operez și deschid ochii în timpul operației, atunci când anestezistul îl trezește, sunt mulți care efectiv se roagă, încep să spună rugăciuni. Probabil că subconștientul lor vorbește înainte ca ei să fie foarte bine conștienți", a povestit Justinian Simion, medic specialist neurochirurg.

De când face astfel de intervenții, în clinica din Cluj, doctorul Justinian Simion a văzut și a auzit de toate. Și pacienți care se roagă, și pacienți care cântă pe masa de operație.

Imaginile cu baritonul care cântă aria din Nunta lui Figaro în timp ce medicul îl operează pe creier au făcut înconjurul internetului acum un an. Așa a scăpat Ștefan de o tumoră care l-ar fi lăsat paralizat și fără voce dacă nu se intervenea rapid.

"În special se utilizează când avem formațiuni tumorale infiltrative, în aria motorie sau în aria vorbirii", a spus Justinian Simion.

"Practic ești cu mâinile tale în gândurile omului. Este foarte important să comunici cu pacientul în timpul operației și să verifici de 2, 3 ori înainte să faci o mișcare", a explicat Beni Lehel, medic specialist neurochirurg.

Așa medicul știe exact cât să intre în creierul omului, ca să nu atingă nervi importanți, responsabili de vorbire ori de mișcare.

Ecaterina a fost diagnosticată la Londra, acolo unde trăiește de 7 ani. Dar spune că nu a avut curaj să facă operația pe creier decât în România.

În câteva zile de la operație, Ecaterina a putut pleca acasă, pe picioarele ei. Iar Mădălin și-a reluat antrenamentele sportive chiar înainte de externare.

Astfel de intervenții pe creier, cu pacientul treaz, sunt destul de rare în România. Pentru că nu sunt mulți medici care pot face asta. În lume, sunt cunoscute cazuri celebre în care pacienții au susținut, în timpul operațiilor, pe masa chirurgicală, mini-recitaluri de vioară sau de saxofon.