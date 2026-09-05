Mărturia motociclistului care a salvat o fetiță de nici 2 ani dintre maşini: Părinții erau pe o bancă, drogați

O fetiţă de nici doi ani a fost la un pas de tragedie după ce a ajuns singură printre maşini, pe un bulevard aglomerat din Capitală. În timp ce copila putea fi lovită de un autoturism în orice moment, părinţii erau în parc, atenţi la telefoane, spun martorii. Îngerul păzitor al micuţei a fost un motociclist, care a luat-o la timp de pe şosea.

Imaginile care dau fiori au fost filmate pe șoseaua Mihai Bravu din sectorul 2 al Capitalei. Camera montată pe casca unui motociclist a surprins momentul în care copila de mai puțin de doi ani iese pe șosea și se îndreaptă spre mașinile care merg cu viteză. Îngerul păzitor pentru ea a fost Iulian Olaru, fost concurent la Chefi la Cuțite.

"Am plecat primul de la semafor și am văzut acel copil pe mijlocul străzii, am făcut tot posibilul să îl salvez. În spatele meu era un autobuz și îi mulțumesc acelui șofer de autobuz că a reușit să îmi blocheze circulația bulevardului. Mi-am asumat că putea să mă ia și pe mine o mașină și pe acel copil, dar am reușit să îi dau zile acelui copil", a povestit Iulian Olaru, salvator.

Incidentul a avut loc la ora 10 dimineața, când traficul în zonă este foarte aglomerat. Fetița a plecat singură de aici, din parcul de lângă bloc, în care se afla împreună cu părinții. A mers în acea direcție câteva sute de metri, până a ajuns pe prima bandă de circulație, printre mașini.

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După ce a luat copila de pe șosea, salvatorul a pornit în căutarea celor care ar fi trebuit să nu o scape din ochi.

"Părinții acelui copil erau undeva pe o bancă, pe telefoane și, din păcate, erau și drogați", a mai spus Iulian Olaru.

Direcția pentru Protecția Copilului a transmis pentru Observator că face verificări.

În funcție de rezultatul evaluării, sunt dispuse măsurile necesare pentru siguranța și protecția minorului.

Și polițiștii fac verificări pentru a-i găsi pe părinți. Dacă se va stabili că neglijența acestora a pus în pericol viața copilului, ei pot fi pedepsiți.

Experții în trafic spun însă că fetița a scăpat cu viață doar grație intervenției salvatoare a lui Iulian. La doi ani, un copil are puțin peste 80 de centimetri înălțime și poate fi greu de observat de la volanul unei mașini.

"Participantul la trafic cu scuterul, exact îngerul păzitor pentru copil a fost, pentru că putea să fie un camion sau o dubă sau o mașină de volum mai mare, mai înaltă, unde unghiurile moarte din punct de vedere al vizibilității conducătorului auto sunt multiple. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat pe mai departe", a explicat Sorin Ene, specialist conducere defensivă.

Zeci de copii mor anual din cauza neglijenței părinților. Anul trecut, peste 20.000 de cazuri de abuz și neglijență în familie au fost raportate poliției.