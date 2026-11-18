Cutremurul produs miercuri, 18 noiembrie 2026, în zona Vrancea, readuce în atenție istoria seismică a României. În aproape cinci decenii de la dezastrul din 4 martie 1977, țara a trecut prin mai multe seisme puternice, unele cu magnitudini apropiate de 7. - am spelling errors?

Curtemurul care s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, în zona Vranca, readuce în atenţie istoria seismică a României. Au trecut aproape cinci decenii de la dezastrul din 4 martie 1977, iar ţara a trecut prin mai multe seisme puternice, unele chiar cu magnitudini apropiate de 7.

Seismul din noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026, s-a produs la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea. Potrivit actualizării comunicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), magnitudinea locală a fost de 5,7, iar adâncimea de 120,8 kilometri. Valorile pot suferi revizuiri în urma analizelor seismologice.

Cutremurul a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, determinând autoritățile să declanșeze verificări în teren.

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Istoric al cutremurelor din România din ultimele decenii:

4 martie 1977 7,4 Mw Vrancea

30 august 1986 7,1 Mw Vrancea

30 mai 1990 6,9 Mw Vrancea

31 mai 1990 6,4 Mw Vrancea

2 decembrie 1991 5,6 Banat

27 octombrie 2004 6,0 Vrancea

22 noiembrie 2014 5,7 ML Vrancea

28 octombrie 2018 5,5 Mw Vrancea

14 februarie 2023 5,7 ML Gorj

6 iunie 2023 5,2 ML Arad

16 septembrie 2024 5,4 ML Vrancea

18 noiembrie 2026 5,7 ML Vrancea

4 martie 1977: cutremurul care a schimbat România

La 4 martie 1977, ora 21:21, România a fost lovită de unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria sa modernă. Seismul a avut magnitudinea-moment de 7,4 și s-a produs în zona Vrancea, la o adâncime de aproximativ 94 de kilometri.

Bilanțul a fost dramatic: 1.578 de persoane au murit, dintre care 1.424 în București, iar alte 11.321 au fost rănite. În Capitală s-au prăbușit 32 de clădiri de înălțime mare sau medie. La nivel național, aproximativ 32.900 de locuințe au fost grav avariate, aminteşte Mediafax.

Cutremurul a scos la iveală vulnerabilitatea clădirilor vechi și a determinat modificări importante în normele de proiectare antiseismică.

30 august 1986: primul mare cutremur după dezastrul din 1977

La aproape nouă ani după tragedia din 1977, România a fost zguduită din nou de un cutremur major. În noaptea de 30 spre 31 august 1986, la ora 00:28, în zona Vrancea s-a produs un seism cu magnitudinea-moment de 7,1, la o adâncime de aproximativ 131 de kilometri. Mișcarea seismică a fost resimțită pe o suprafață extinsă, inclusiv în Republica Moldova și în țările vecine.

Au fost raportate victime și pagube materiale, inclusiv avarii ale unor clădiri din estul României și din actuala Republică Moldova. Deși magnitudinea s-a apropiat de cea a seismului din 1977, consecințele din București au fost mult mai reduse. Cutremurul din 1986 rămâne unul dintre cele mai importante evenimente seismice înregistrate instrumental în România.

30 și 31 mai 1990: două cutremure puternice în mai puțin de 14 ore

Anul 1990 a adus un episod seismic remarcabil: două cutremure puternice produse la interval de aproximativ 13 ore și 38 de minute. Primul s-a produs la 30 mai, la ora 13:40, în zona Vrancea, și a avut magnitudinea-moment de 6,9.

Al doilea a avut loc în primele ore ale zilei de 31 mai și a atins magnitudinea de 6,4. Ambele seisme au fost resimțite în București și în numeroase localități din țară. Au fost raportate victime, persoane rănite și avarii la clădiri, inclusiv la construcții afectate anterior de cutremure.

Seismul din 30 mai 1990 rămâne cel mai puternic cutremur produs pe teritoriul României după 1986. De atunci, niciun eveniment seismic cu epicentrul în România nu a mai atins magnitudinea 6,9.

1991: cutremurele din Banat care au avariat sute de clădiri

La numai un an după seismele vrâncene, vestul României a fost afectat de mai multe cutremure de suprafață. La 12 și 18 iulie 1991, în Banat s-au produs două seisme cu magnitudini de aproximativ 5,7 și 5,6. Un alt cutremur important a avut loc la 2 decembrie 1991, în zona localității Voiteg, județul Timiș, având magnitudinea de aproximativ 5,6. Seismul din decembrie a avariat grav numeroase locuințe.

Aceste evenimente au arătat că riscul seismic din România nu este limitat la zona Vrancea. Cutremurele de mică adâncime pot provoca distrugeri locale importante chiar și atunci când magnitudinea lor este mai redusă.

27 octombrie 2004: un cutremur de 6 grade, resimțit în București

În seara zilei de 27 octombrie 2004, la ora 23:34, zona Vrancea a generat un nou cutremur important. Magnitudinea raportată a fost de aproximativ 6,0, iar adâncimea de circa 99 de kilometri. Seismul a fost resimțit puternic în București, dar și în alte orașe din România. Cu toate acestea, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante.

22 noiembrie 2014: cutremurul neobișnuit de lângă Mărășești

La 22 noiembrie 2014, ora 21:14, un cutremur cu magnitudinea locală de 5,7 s-a produs în județul Vrancea, în apropierea orașului Mărășești. Particularitatea seismului a fost adâncimea relativ mică, de aproximativ 39 de kilometri. Spre deosebire de cutremurele vrâncene puternice obișnuite, produse la adâncimi intermediare, acesta a fost un eveniment crustal, adică produs în scoarța terestră. Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe județe și a produs avarii locale.

28 octombrie 2018: un seism puternic resimțit în toiul nopții

În noaptea de 27 spre 28 octombrie 2018, la ora 03:38, un cutremur produs în zona Vrancea-Buzău a fost resimțit în numeroase orașe, inclusiv în București. Magnitudinea comunicată inițial a fost de 5,8, în timp ce analizele seismologice ulterioare au indicat o magnitudine-moment de aproximativ 5,5. Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 150 de kilometri.

13–14 februarie 2023: Gorjul, zguduit de două cutremure și sute de replici

Unul dintre cele mai neobișnuite episoade seismice recente s-a produs în februarie 2023, într-o regiune care nu era obișnuită cu asemenea cutremure. La 13 februarie, un seism cu magnitudinea de 5,2 a zguduit județul Gorj. A doua zi, la 14 februarie, la ora 15:16, un nou cutremur, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs în aceeași regiune.

Au fost avariate clădiri de locuințe, instituții publice și lăcașuri de cult. În Târgu Jiu, elemente ale fațadelor s-au desprins și au provocat inclusiv avarierea unor autoturisme. În zilele următoare, regiunea a fost afectată de un număr foarte mare de replici.

Potrivit INCDFP, până la 21 februarie 2023 fuseseră localizate 810 evenimente seismice în județul Gorj, începând cu primul cutremur important din 13 februarie.

16 septembrie 2024: cel mai puternic cutremur din România din acel an

La 16 septembrie 2024, la ora 17:40, un cutremur cu magnitudinea locală revizuită la 5,4 s-a produs în zona seismică Vrancea-Buzău. Seismul a fost resimțit în București și în mai multe regiuni ale țării. Magnitudinea a fost modificată de mai multe ori în primele comunicări, pe măsură ce seismologii au analizat înregistrările instrumentale.

Nu au fost raportate consecințe grave, dar evenimentul a fost cel mai important cutremur din România în 2024.