Cutremurul de acum patru ore nu a făcut victime şi nu sunt, până acum, raportate nici pagube materiale însemnate. Dar au fost atacuri de panică şi au fost şi apeluri la 112, oamenii au sunat speriaţi la numărul de urgenţă în primele zeci de secunde după ce s-au trezit buimaci şi au simţit că se cutremură pământul. Seismul de la ora 2 şi 49 de minute a fost resimţit puternic în Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Braşov, dar şi în Republica Moldova, Ucraina şi Bulgaria.

Ora 2 şi 48 de minute. La început, doar câteva vibraţii. Apoi, totul a început să se zguduie, iar obiectele au început să fie azvârlite pe jos.

Un tată s-a ridicat din pat, iar când a realizat cât de puternic este seismul, a fugit să-şi ia copilul în braţe. Şi animalele au simţit pericolul. O pisică a rămas încremenită câteva clipe, înainte să fugă speriată prin casă, în căutarea unui loc în care să se ascundă.

Cel mai puternic cutremur din ultimii ani

Alte camere de supraveghere au surprins momentul în care copacii a început să se cutremure. Cutremur cu magnitudinea de 5,7 a zguduit sudul şi estul României. Seismul s-a produs în zona Vrancea, la o adâncime de 121 de kilometri, şi a fost cel mai puternic din acest an. Epicentrul lui a fost la mai puţin de 50 de kilometri de Focşani, iar mişcarea seismică s-a simţit în Constanţa, Galaţi, Iaşi, Braşov, dar şi în Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina. Şi Capitala a fost zguduită.

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"Ne plimbam pe aici prin centru şi am simţit un cutremur foarte mare. Am văzut o doamnă care era să cadă pe jos. Au căzut ceva chestii pe aici. Mi-a dat mesaj mama şi a spus că s-a simţit foarte tare pentru că noi stăm la etaj. S-au simţit nişte vibraţii foarte puternice în casă", spun două tinere.

Ne-a scuturat bine şi a durat ceva... aproape 15 secunde, poate 20. Pentru unii a părut că nu se mai termină. Primele estimări sosite sunau chiar înfricoşător: am văzut 6, ba chiar 6,5 grade pe scara Richter.

Din cauza valului uriaş de accesări, site-ul Institutului Naţional pentru Fizica Pământului a cedat imediat după seism.

După cutremurul din această noapte, pompierii au făcut verificări în mai multe zone din Bucureşti şi Ilfov, în special în zonele în care se află clădiri în diferite clase de risc seismic, dar din fericire nu au fost constatate incidente.

Cutremurul din 4 martie 1977, de 7.4, a provocat cele mai mari distrugeri şi pierderi de vieţi omenești din istoria seismică recentă a României. Apoi au mai urmat şi cele din 86 şi 90. Ultimul şi cel mai apropiat ca intensitate de cel de acum a avut loc în 2018 şi a avut magnitudinea de 5,5 de grade pe scara Richter.