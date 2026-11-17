Nicio zi fără o alertă pe Marea Neagră! O navă încărcată cu gaz de butelii s-a scufundat azi-dimineaţă la 100 de kilometri de Vama Veche din cauza unui atac cu drone. Pericol de poluare şi după eşuarea unei epave în dreptul plajei Vadu. Vaporul va fi dus remorcat la reparaţii la şantierul Constanţa şi va trece pe lângă conductele platformelor petroliere şi ar putea fi greu de controlat.

Nava care a eşuat la Vadu, în apropiere de Mamaia, a alertat autorităţile. Cargoul lung cât un teren de fotbal şi greu de 8.000 de tone a fost atacat din aer, în apele teritoriale ale Ucrainei, în luna septembrie. Echipajul a fost salvat, iar nava a rămas ancorată până luna trecută, când ancora s-a rupt, iar cargoul a intrat în derivă până când şi-a schimbat brusc traiectoria şi s-a oprit în nisipul plajei Vadu.

Autoritățile române i-au cerut proprietarului navei, o companie de transport maritim din Turcia, să-şi ridice epava de la Vadu cât mai curând. Un remorcher va încerca să pună vasul pe linia de plutire şi să-l tragă până la şantierul naval din Constanța pentru evaluarea pagubelor şi reparaţii.

"E un pic delicat în aceea zonă pentru că este în apropierea acelor conducte de la Vadu şi trebuie făcută cu grijă, astfel încât să nu avem probleme de poluare. Acolo sunt nişte conducte de transfer de la platfomele noastre", a declarat Iulian Cretu, director ARSVOM.

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"Este o operaţiune extrem de dificilă, pentru că nava neavând echipaj la bord în momentul de faţă, va fi cu siguranţă greu de manevrat şi greu de preluat de remorchere", a explicat Ovidiu Cupşa, expert maritim.

"Este bubuit tot centrul de comandă, nu poate fi comandată deloc. O să fie inspecată şi dacă funcţiile sunt ok, o să salvăm nava", a declarat Hasan Johar, agent maritim.

Remorcarea navei costă 150.000 de euro. Dacă operaţiunea nu va reuşi, autorităţile se tem că proprietarul va abandona cargoul la Vadu.

Altă alertă în Marea Neagră s-a dat azi-noapte, în apele teritoriale bulgăreşti, într-o zonă de acţiune a dronelor. O navă încărcată cu propan a devenit bombă cu ceas după ce s-a scufundat, atacată de o dronă maritimă. Tancul GPL venea din Egipt şi trebuia să ajungă în Portul Midia. La miezul nopţii a dispărut de pe radare.

"Suntem în apropiere de zonă de război, mai intervenim uneori şi în apele teritoriale ale Bulgariei. Încercăm să facem tot posibilul să-i aducem pe marinari acasă, în siguranţă", a spus Iulian Creţu, director ARSVOM.

Marinarii de pe nava scufundată în Marea Neagră au fost salvaţi din elicopter azi-dimineaţă într-o operaţiune spectaculoasă. Două avioane de luptă au participat la misiunea de recunoaştere.

Securitatea Mării Negre a fost subiect de discuţie astăzi la Bruxelles, la Consiliul miniştrilor europeni ai Apărării. Iar ministrul nostru de externe a mers la sediul NATO, după ce Alianţa a confirmat că a trimis echipamente militare şi avioane suplimentare pentru patrula aeriană.

"Sunt mulţumit de discuţia cu Secretarul General, pentru că am primit asigurări că Marea Neagră şi în special sectorul românesc al Mării Negre este în vizorul NATO. NATO îşi întăreşte atenţia şi prezenţa pe spaţiul nostru", a declarat Dan Neculăescu, ministrul de Externe.

Peste 570 de nave au fost lovite de drone în Marea Neagră anul acesta şi cel puțin 40 de marinari au murit, potrivit Organizației Maritime Internaționale.