O șicanare în trafic s-a încheiat cu moartea unui adolescent de 17 ani, la Suceava. Motocicleta pe care se afla băiatul a fost izbită de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani. Deşi iniţial, anchetatorii au crezut că a fost un accident nedorit, imaginile surprinse de camerele de supraveghere le-a dat de gândit.

Incidentul a avut loc pe 8 noiembrie în localitatea Stroiești din județul Suceava și a fost inițial catalogat ca un accident, până în momentul în care anchetatorii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere.

Pe înregistrări se observă cum șoferul mașinii, un tânăr de 20 de ani, pare că îl urmărește pe Lucian, băiatul aflat pe motor. Are o viteză mare, este destul de agresiv, o viteză cu mult peste limita din localitate, iar când ajunge în dreptul băiatului de pe motor, nu încetinește, din contră, îl lovește. Acesta este proiectat în șanț, iar mașina își continuă drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Anchetatorii au o ipoteză că aceștia s-ar fi tachinat în trafic și de acolo șoferul mașinii ar fi încercat să se răzbune. Din păcate, băiatul nu a mai putut să fie salvat, a stat o săptămână în comă și acum două zile a murit. A fost și momentul în care dosarul și-a schimbat încadrarea din tentativă de omor în omor.

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Alte surse din anchetă spun că șoferul de 20 de ani ar fi fiul unui consilier local și că în momentul accidentului ar fi fost însoțit de doi prieteni care sunt acum martori în dosar.