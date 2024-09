Sunt imaginile care au deschis ancheta dublului omor pe litoral. Iniţal, părea un accident. Un tânăr care conducea cu Poliţia pe urme se răsturna cu maşina. La volan era însă "Şacalul", iar acesta era deznodământul unor crime în serie.

Dialog reporter-suspect:

Reporter: - De ce le-ai omorât pe fete?

Vezi și

Suspect: - Nu le-am omorât eu!

Reporter: Le-ai sugrumat? Le-ai otrăvit?

Suspect: - Nu-i adevărat, nu! Trebuia să se găsească probe dacă erau sugrumate sau dacă erau lovite. Pentru că am cumpărat maşina de la a doua victimă. Dacă există probe de ce nu m-au arestat mai demult! Nu mă lăsau să mai fac a doua crimă, dacă eram vinovat.

Accidentul care l-a dat de gol

Maşina pe care o conducea tânărul aparţinea Denisei, o tânără de 28 de ani din Timişoara. Prietenii şi familia au dat- o dispărută în urmă cu exact două săptămâni.

"Am păstrat o legătură frumoasă între mine şi ea, urma să ne vedem acum, de ziua mea, pe 16 septembrie. Am încercat să o sun, are telefonul închis", a declarat fostul iubit.

Tânăra a fost găsită fără suflare absolut întâmplător. Un şofer i-a văzut cadavrul, pe marginea drumului ce leagă localităţile Sinoe şi Mihai Viteazu, la 60 de kilometri de Constanţa. Medicii au descoperit că fusese ucisă şi aruncată pe câmp, unde a fost sfâşiată de şacali.

Reporter-suspect: Cum te ai cunoscut cu Delia Avram?

- Lucram ca ospătar! La mare!

Reporter-suspectă: Nu v-a fost milă de copiii dumneavoastră? Copiii au fost în casă în ziua crimei?

Anchetatorii cred că individul bănuit de omor a avut şi complici: o femeie şi fiul acesteia, în vârstă de 15 ani.

Reporter-suspectă: Ce v-au găsit în casă? De ce ai omorât-o?Ştiai că e un criminal? De ce l-ai acoperit pe criminal?

Cu cadavrul în casă

Presupusul criminal locuiește într-un apartament, la parter, alături de concubina lui şi cei patru copii. De altfel, doi dintre minori au fost luaţi de către inspectorii de la protecţia copilului.

"Adolescentul în vârstă de 15 ani a fost plasat în regim de urgenţă la un centru de tip rezidenţial din Municipiul Constanţa, pentru ceilalţi trei minori s a dispus măsura plasamentului la un asistent maternal profesionist unde se află în perioada de adaptare", a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC.

Anchetatorii cred că Denisa nu este singură victimă a criminalului. În iulie, o altă tânără, de 34 de ani, care presta servicii sexuale a fost găsită fără suflare într-un apartament din Mamaia.

"Inculpată care are şi câţiva copii minori, patru copii minori în întreţinere, şi care a fost acuzată printre altele, pe lângă tăinuire şi favorizarea făptuitorului, şi pentru rele tratamente aplicate aplicate minorului, întrucât, din investigaţie a rezultat că această inculpată care l găzduia pe inculpatul suspectat pentru omor, că ar fi consumat substanţe halucinogene în prezenţa copiilor, ar fi ţinut cadavrul vreo două zile în locuinţă de faţă cu copiii minori. Şi există indicii că s ar fi comportat violent faţă de aceşti copii minori ai săi", a declarat procurorul Zafer Sadîc.

Şacalul este cercetat acum pentru mai multe infracțiuni: omor calificat cu premeditare, tâlhărie calificată, conducere fără permis, dar şi acces ilegal la un sistem informatic pentru că a folosit telefonul tinerei din Timișoara pentru a vorbi cu familia ei, cu scopul de a da impresia că Denisa este în viaţă.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ...

Întrebarea zilei Ce faceţi cu hainele vechi, le aruncaţi sau le duceţi la reciclat? Le arunc Le duc la reciclat

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰