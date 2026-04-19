De ce a fugit un șofer de polițiștii care i-au făcut semn să tragă pe dreapta. Cursă nebună în Lugoj

Un simplu cotrol de rutină s-a transformat într-o cursă ca în filme pentru un şofer din Timiş. Poliţiştii i-au făcut semn să tragă pe dreapta, însă bărbatul a călcat pedala de acceleraţie. Nu a ajuns departe pentru că a acroșat o bordură și a fost nevoit să oprească goana nebună, scrie Opinia Timişoarei .

Cursă nebună cu Poliţia pe urmă. Simţindu-se cu musca pe căciulă, un şofer din Timiş a ignorat semnalele oamenilor legii şi a călcat pedala de acceleraţie în momentul în care aceştia i-au făcut semn să tragă pe dreapta pentru un control de rutină.

Goana nebună nu s-a încheiat prea bine pentru şoferul fugar. Acesta a acroşat o bordură şi a fost nevoit să oprească. Când au ajuns oamenii legii, au înţeles şi de ce bărbatul a reacţionat astfel: în portbagaj ascunsese țeava unei arme de vânătoare. Agenţii au găsit şi restul componentelor în casa individului şi au constatat că acesta nu avea autorizaţie pentru a deţine astfel de arme.

Ce spune Poliţia

"Polițiștii au acționat pe raza municipiului Lugoj, iar în jurul orei 14:30, cei de la ordine publică din cadrul Poliției municipiului Lugoj au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism, pe strada Cloșca, însă șoferul nu s-a conformat, continuându-și deplasarea până pe strada Primăverii, unde a acroșat o bordură", au transmis oamenii legii.

"Ulterior, la domiciliul bărbatului din comuna Mănăștiur, au fost identificate și restul componentelor armei, respectiv patul din lemn, închizătorul, mecanismul de declanșare a focului și încărcătorul", a mai transmis IPJ Timiș. "Totodată s-a stabilit că piesele identificate alcătuiesc o armă letală de vânătoare, din categoria celor supuse autorizării".

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

