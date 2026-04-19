De ce a fugit un șofer de polițiștii care i-au făcut semn să tragă pe dreapta. Cursă nebună în Lugoj

Un simplu cotrol de rutină s-a transformat într-o cursă ca în filme pentru un şofer din Timiş. Poliţiştii i-au făcut semn să tragă pe dreapta, însă bărbatul a călcat pedala de acceleraţie. Nu a ajuns departe pentru că a acroșat o bordură și a fost nevoit să oprească goana nebună, scrie Opinia Timişoarei.

de Redactia Observator

la 19.04.2026 , 16:27
Cursă nebună cu Poliţia pe urmă. Simţindu-se cu musca pe căciulă, un şofer din Timiş a ignorat semnalele oamenilor legii şi a călcat pedala de acceleraţie în momentul în care aceştia i-au făcut semn să tragă pe dreapta pentru un control de rutină.

Goana nebună nu s-a încheiat prea bine pentru şoferul fugar. Acesta a acroşat o bordură şi a fost nevoit să oprească. Când au ajuns oamenii legii, au înţeles şi de ce bărbatul a reacţionat astfel: în portbagaj ascunsese țeava unei arme de vânătoare. Agenţii au găsit şi restul componentelor în casa individului şi au constatat că acesta nu avea autorizaţie pentru a deţine astfel de arme. 

Ce spune Poliţia

Articolul continuă după reclamă

"Polițiștii au acționat pe raza municipiului Lugoj, iar în jurul orei 14:30, cei de la ordine publică din cadrul Poliției municipiului Lugoj au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism, pe strada Cloșca, însă șoferul nu s-a conformat, continuându-și deplasarea până pe strada Primăverii, unde a acroșat o bordură", au transmis oamenii legii. 

"Ulterior, la domiciliul bărbatului din comuna Mănăștiur, au fost identificate și restul componentelor armei, respectiv patul din lemn, închizătorul, mecanismul de declanșare a focului și încărcătorul", a mai transmis IPJ Timiș. "Totodată s-a stabilit că piesele identificate alcătuiesc o armă letală de vânătoare, din categoria celor supuse autorizării".

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

timisoara accident politie
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie?
Observator » Evenimente » De ce a fugit un șofer de polițiștii care i-au făcut semn să tragă pe dreapta. Cursă nebună în Lugoj
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.