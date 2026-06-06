Primul weekend din vara aceasta dă startul experiențelor pline de adrenalină, iar cei mai curajoși aleg să-și testeze limitele. Lângă Bucureşti, la Clinceni, amatorii de senzații tari pot încerca una dintre cele mai intense trăiri: saltul cu parașuta de la 4.000 de metri. Unii au ajuns aici din curiozitate, alții pentru a-și învinge frica de înălțime sau pentru a bifa o provocare personală.

Înainte de marele salt în gol, pregătirea începe la sol cu instructajul. Cristian are 34 de ani, lucrează în domeniul IT și a vrut să îşi testeze curajul. "Entuziasmat, terifiat in acelasi timp, e un mixt, da", a declarat Cristian. Când ajungi la avion îți dai seama cu adevărat ce urmează și simți cum adrenalina începe să crească. Iar de aici timp de 15 minute vom zbura până la 4.000 de metri altitudine.

Amatorii de senzații tari pot încerca salturi cu parașuta vara asta și pe litoral, la Tuzla

În avion, ai timp să admiri peisajul. La un moment dat, însă, ușa avionului se deschide. Şi te despart 3 secunde de marele moment. Urmează un minut de cădere liberă, cu o viteză de aproximativ 200 de kilometri pe oră. Un minut care, pentru mulți, pare o viață întreagă. După deschiderea parașutei, experiența se transformă complet: liniște, control și încă 7 minute de zbor până la aterizare. Pentru unii, este o experiență unică. Pentru alții… doar începutul.

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Cei care isi doresc se pot înscrie la școala de parașutism, unde, după câteva etape, pot învăța să sară pe cont propriu. "Am avut experienta cu un student care a inceput si in 30 de zile a avut cele 25 de salturi cu tot cu licenta. Licenta romaneasca este recunoscuta peste tot in lume", a declarat Cătălin Coţofană, instructor tandem. "Parasutismul mi-a dat foarte multe lectii, pe care apoi am putut sa le duc in viata de business. Noi aici lucram pe cer sub o presiune foarte mare a timpului. Eu am aproape 650 de salturi la zi", a declarat Andreea, paraşutist licenţiat. Iar aventura nu se oprește la Clinceni. Amatorii de senzații tari pot încerca salturi cu parașuta vara asta și pe litoral, la Tuzla.